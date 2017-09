Kriminalität Vier Tote bei Familiendrama in Österreich

10:20 Eingänge offen: Besucher stürmen die Wiesn

München - Seit dem Morgen läuft das Oktoberfest in München. Viele hatten bereits seit 4.00 Uhr morgens darauf gewartet, dass sich die Pforten öffnen. Um 9.00 Uhr war es dann soweit und die Menschen drängten sich aufs Gelände, um einen der begehrten Plätze in den Bierzelten zu ergattern. Rücksäcke und größere Taschen müssen die Besucher aus Sicherheitsgründen abgeben. Oberbürgermeister Dieter Reiter wird um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier anzapfen und damit die Wiesn eröffnen. Erst dann fließt offiziell das Bier.

10:15 Ein Toter bei Schießerei vor Disco in Berlin

Berlin - Bei einer Schießerei vor einer Berliner Diskothek ist in der Nacht ein Mann tödlich verletzt worden. Drei weitere wurden durch Schüsse verletzt, sagte ein Vertreter der Mordkommission der Deutschen Presse-Agentur. Den Schüssen sei ein Streit zwischen mehreren Leuten im Umfeld des Nachtclubs im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen vorausgegangen. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar, ebenso, wer die Beteiligten sind.

08:54 30 Millionen-Eurojackpot in Deutschland geknackt

Stuttgart - Der Hauptgewinn von gut 30,7 Millionen Euro der Lotterie Eurojackpot geht nach Deutschland. Zwei Tippscheine aus Baden-Württemberg und Niedersachsen knackten den Gewinntopf. Das sagte ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Jeweils 15,36 Millionen Euro gingen nun an einen Mann aus dem Raum Esslingen sowie an einen Spieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft. Beide Gewinner hatten die Zahlen 15-22-29-33-47 sowie die zusätzlichen Zahlen 3 und 7 richtig.