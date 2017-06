Kuba Trump verschärft Kurs gegenüber Kuba

Washington - US-Präsident Donald Trump bricht mit der Kuba-Politik seines Vorgängers Barack Obama. Der Republikaner will die Reisebestimmungen für US-Bürger nach Kuba wieder verschärfen und Zahlungen an das Militär des kommunistischen Inselstaates verbieten, wie aus dem Weißen Haus verlautete. Der Republikaner grenzt sich damit von der Annäherungspolitik seines Vorgängers ab. Allerdings gehen die Maßnahmen nicht sehr weit und bedeuten keine totale Abkehr von Obamas Kurs. So können US-Amerikaner auch weiterhin unter bestimmten Bedingungen nach Kuba reisen.