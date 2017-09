Kuba Zehn Tote nach Hurrikan "Irma" in Kuba

Nachrichten-Ticker

16:53 Mord an Maria L. - Angeklagter gesteht Missbrauch und Gewalt

Freiburg - Im Prozess um den Sexualmord an einer 19 Jahre alten Studentin in Freiburg hat der Angeklagte gestanden, die junge Frau missbraucht, gewürgt und ins Wasser des Flusses Dreisam gelegt zu haben. Sie sei ihm zufällig begegnet, als er betrunken und bekifft am Flussufer entlang gegangen sei, sagte Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg. Er war im November 2015 ohne Papiere nach Deutschland gekommen. Wegen einer Gewalttat an einer jungen Frau 2013 war er in Griechenland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, im Oktober 2015 aber vorzeitig gegen Auflagen entlassen worden und untergetaucht.

16:50 Lokomotive prallt auf Matterhorn-Gotthard-Bahnwaggons

Göschenen - Beim Rangieren in einem Schweizer Bahnhof ist eine Lokomotive auf fünf Waggons geprallt, 27 Menschen wurden verletzt. Allerdings erlitt niemand lebensgefährliche Blessuren, wie die Kantonspolizei Uri berichtete. Ob sich unter den 100 Fahrgästen Ausländer befanden, ist noch offen. Die Waggons seien weder umgekippt noch aus den Gleisen gesprungen, berichtete der Sprecher des Bahnbetreibers Matterhorn-Gotthard-Bahn. Sie seien äußerlich unversehrt. Die Unglücksursache wird untersucht. Der Unfall passierte auf einer Regionalbahnstrecke zwischen Disentis und Andermatt.

16:12 SPD und Union warnen vor verfassungsfeindlichen Tendenzen in der AfD

Berlin - Spitzenpolitiker von SPD und Union sehen in der AfD verfassungsfeindliche Tendenzen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte der "Welt", hinter der "pseudo-bürgerlichen Fassade" von AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel verberge sich "die erschreckende Ideologie einer Reichsbürgerin". Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sagte, die AfD erfahre auch Unterstützung von der NPD. Justizminister Heiko Maas schrieb in der "Frankfurter Rundschau", einzelne Forderungen der AfD zur Religions-, Familien, Strafrechts- und Europapolitik seien verfassungswidrig.

16:09 Neuer fordert Konzentration auf Fußball

München - Manuel Neuer hat als Kapitän alle beim FC Bayern München zur absoluten Konzentration auf die sportlichen Aufgaben aufgefordert. "Für mich als Kapitän ist wichtig, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Darauf sollten wir uns konzentrieren und damit ist uns am meisten geholfen", sagte der Nationaltorhüter vor dem Start in die Champions League gegen den RSC Anderlecht. "Wir wollen die Gruppe von Anfang an anführen", sagte Neuer. Trainer Carlo Ancelotti sieht indes keinen Gesprächsbedarf mit Torjäger Robert Lewandowski, der die Transferpolitik des Vereins kritisiert hatte.

16:04 UN sehen ethnische Säuberung in Myanmar

Neu Delhi - Die Vertreibung der unterdrückten muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar kommt nach UN-Angaben einer ethnischen Säuberung gleich. Die abschließende Beurteilung der Lage sei zwar schwierig, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, bei der Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf. "Aber es sieht alles aus wie ein Paradebeispiel für ethnische Säuberungen." Der Dalai Lama rief in einem Brief an Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu einer friedlichen Lösung auf. Mindestens 313 000 Rohingya sind seit dem 25. August aus Myanmar in das überwiegend muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen.