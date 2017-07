Kultur Sanft-betörender Jazz mit Ironie

Von Dorothee Philipp

Saint Louis. „Alle werden heute gewinnen“, verspricht Eleonora Rossi, seit Jahresbeginn Direktorin des Theaters La Coupole in Saint Louis, als sie Seite an Seite mit Stimmen-Chef Markus Muffler das Gastspiel des Lörracher Festivals in der französischen Nachbarstadt eröffnet.

Das Haus ist voll bis fast auf den letzten Platz, die Erwartungen groß. Zwei Acts gibt es an diesem Abend zu feiern, die junge Hamburger Newcomerin Miu als Support und die Grande Dame des Jazz und R&B, China Moses.

Miu fasziniert durch eine klare, fast stählerne Mezzo-Stimme, die ohne Brüche durch die Oktaven gleitet und selbst die wuchtigsten und klobigen Beats ihrer Band mühelos dominiert. Das sei ihr erster Auftritt in Frankreich, erzählt sie fast schüchtern. Dann legt sie los. Konzentriert, voller unverbrauchter Power navigiert sie durch das Programm, jazzig, funkig, da und dort mit einer Prise Chanson – alles sehr sing- und tanzbar. Und vor allem laut und kraftvoll, an manchen Stellen wie eine neue Whitney Houston. Miu gefällt durch ihre jugendliche Frische, im schwarzen Outfit mit dezent gewagtem Ausschnitt, kaum Make up, das blonde Haar nachlässig zu einem seitlichen Pferdeschwanz gebunden.

Die Band passt perfekt, vor allem Gitarrist Georg Böttcher sorgt immer wieder für poetische Momente. Über Likes auf Facebook würde sie sich freuen, meint Miu zum Abschied. Das fällt nun wirklich nicht schwer, von der Frau wird man noch hören.

Nach der Umbaupause ein ganz anderer Sound: Kontrabass, Klavier, Schlagzeug und Saxofon intonieren einen sanften, edlen, leicht lasziven Jazz, in den nach einer Weile China Moses wie eine Königin hineinschreitet und vom Publikum mit frenetischem Beifall begrüßt wird. Die Sängerin, Tochter der legendären Dee Dee Bridgewater, verbreitet Charisma von er ersten Sekunde an. Ihre dunkle Soulstimme hat etwas Betörendes. Zunächst erzählt sie auf Französisch – sie lebt in Paris – eine lange Geschichte, in der „desperate housewives“ das Publikum zum Lachen bringen. Sie karikiert die gefallsüchtigen Ladies, wie sie mit den Fingern in ihrem Haar herumzupfen, um es fülliger zu machen: China Moses ist nicht nur Sängerin, sondern eine geborene Entertainerin mit schauspielerischem Potenzial. Sie springt und hüpft auf der Bühne, untermalt ihre Lieder mit einer kabarettreifen Mimik, lässt mit ihrer Ironie große emotionale Momente wie Seifenblasen zerplatzen.

Und dann wieder unvermittelt diese prickelnde Mischung aus Erotik und Gefährlichkeit. Eine köstliche Nummer ist ihre Parodie auf die mexikanische Telenovela „Vino el amor“, in der die Protagonistin durch ihre Beziehung zu einem Weingutsbesitzer auch eine Beziehung zum Wein eingeht. Schwankend auf spitzen, himmelhohen Highheels, das volle (Wasser-)Glas schwenkend und trotzdem von atemberaubender Eleganz, begleitet von hysterischem Gicksen und Lachen des Saxofons (Luigi Grasso). Immer wieder schnappt sie sich den Handystick, filmt sich, wie sie sich vor ihren Musikern im Kreis dreht und scheint einen Höllenspaß zu haben.

Diese in Musik gebündelte Energie springt über, das ist schon kein Funke mehr, sondern ein Flammenwerfer, dem sich niemand entziehen kann.

Die Musiker setzen sich mit spektakulären Soli in Szene, Pianist Joe Armon Jones schlägt splitternde, klirrende Tonsalven aus dem Flügel, elektrisierend, rasend schnell, hyperelegant und knallhart in einem. Eine lange Liebeserklärung an die Stadt Saint Louis, das Publikum „vous êtes super cool“ und den Saal „très elegante“, verpackt China Moses als ruhige, gesprochene Ballade zum leisen Rauschen des Jazzbesens und den dicken Tontropfen des Basses, ein Entschleunigungsprogramm, in dem sich neue Kraft sammelt. Bis zum nicht enden wollenden Au-revoir-Spielchen bei dem das Publikum im Stehen zigmal „I keep runnin’, runnin’ runnin’“ intonieren darf.

Am Ende ist es so wie Frau Rossi gesagt hat: Alle haben gewonnen.