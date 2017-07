Kultur Weitgereist, kosmopolitisch, musikbegeistert

Von Gabriele Hauger

Saint-Louis. Mit Frankreich ist das so eine Sache: So nah uns dieser Nachbar geografisch liegt: Es existieren immer noch Berührungsängste, was wohl hauptsächlich an der Sprachbarriere liegt. Auch Kulturkooperationen scheinen mitunter mit der deutschsprachigen Schweiz besser zu funktionieren als mit dem Elsass.

Das wird anders werden, zumindest, was die Zusammenarbeit zwischen dem Burghof Lörrach sowie dem Stimmen-Festival und dem Theater La Coupole in Saint-Louis betrifft. Wohl selten haben sich zwei so gleichgesinnte Geister gefunden wie die beiden Kulturhaus-Leiter: Markus Muffler vom Burghof und Eleonora Rossi, die neu seit Januar die elsässische La Coupole leitet.

Schon lange wünscht sich der frankophile Muffler auch für sein Stimmen-Festival eine Kooperation mit Frankreich. Bei der kosmopolitisch und multikulturell orientierten Eleonora Rossi rannte er dabei offene Türen ein.

Und so gibt es dieses Jahr neben der Station bei „Stimmen on tour“ in der Fondation Fernet-Branca ein großes Stimmen-Konzert im elsässischen Konzertsaal von La Coupole (12. Juli, 20 Uhr). Chinas Moses tritt auf, die Tochter von Dee Dee Bridgewater. Sie hat sich mit der Interpretation der Songs von Dinah Washington einen Namen gemacht sowie mit Blues-Klassikern. Beim Festival wird sie nun eigene Stücke singen, Lieder, in denen es um Liebe, Laster und Leidenschaft geht, jazzig, soulig, groovend.

„Das passt genau zu uns und der La Coupole“, freut sich Rossi. Sie verweist im Gespräch darauf, welch architektonisch und akustisches Kleinod der Saal sei. „Der ist einfach unglaublich gebaut. Obwohl über 500 Menschen Platz haben, hat der Zuhörer das Gefühl, ganz nah bei den auftretenden Künstlern zu sein. Man hört wirklich jeden noch so leisen Ton.“ Auch darum freut sie sich auf das Gastspiel des Stimmen-Festivals, welches terminlich bestens nach Saint-Louis passt. „Denn bei uns beginnt dann die Sommerpause.“ Für Rossi ist klar: Auch künftig soll das Gesangsfestival in die Coupole kommen. Und gerne wird sie dann gemeinsam mit dem Burghof-Team bei der Künstlerauswahl mitwirken.

Auf das Festival insgesamt ist die weit gereiste, mehrsprachige Frau, gespannt. Stationen ihres beruflichen Wirkens sind und waren Rom, Paris, Wien, Florenz, Berlin, Frankfurt. Zuletzt lebte und arbeitete sie im Senegal, in einer Stadt, die ebenfalls den Namen Saint-Louis trägt.

Weitgereist, kosmopolitisch, musikbegeistert: „Markus Muffler und ich haben im kulturellen Bereich die selben Visionen.“

Gegenseitige Konkurrenz von Burghof und La Coupole sind kein Thema. Im Gegenteil. Schon jetzt planen beide Seiten weitere Kooperationen, vor allem im Bereich Tanz, erzählt Rossi. Sie würde sich freuen, wenn sich das Publikum generell mehr mischen würde, auf beiden Seiten des Rheins. „Mein Wunsch ist es, Grenzen zu überschreiten – kulturell und geografisch.“ Gerade in diesen Zeiten. Europa sei schließlich nach 1945 neu aufgebaut worden – dabei habe die Kultur eine wesentliche Rolle gespielt. „Leider wird das oft vergessen, wie sehr uns Europäer unsere gemeinsame Kultur verbindet“, bedauert sie fast philosophisch. Die Menschheit insgesamt verbinde doch Musik, Tanz und Theater.

Im Herzen Europas, im Dreiländereck zu leben, bedeutet für sie ein großes Glück. „Dass die Menschen sich das bewusst machen, dass sie im Theater oder im Konzert nebeneinandersitzen, aus verschiedenen Ländern stammen und sich über die Musik verstehen, das muss man ins Bewusstsein rufen“, appelliert sie.

Eleonora Rossi freut sich schon sehr aufs Stimmen-Festival. Fest eingeplant ist der Konzertbesuch bei Grace Jones. „Eine unglaubliche Frau mit einer spannenden Biografie, die ich vor vielen Jahren schon einmal live erlebt habe. Eine echte Power-Frau.“ Kennenlernen möchte sie aber auch Beginner oder Tom Odell. Besonders freut sie sich auf die Rosenfelsparkkonzerte – „ein unglaubliches Programm!“ Und da natürlich auf den Abend mit Awa Ly, deren Eltern aus dem Senegal stammen, und die dort ein Star ist. „Leider habe ich sie in meiner Zeit in Afrika nicht live erleben können. Um so mehr freue ich mich jetzt in Lörrach darauf.“