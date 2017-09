Last-Minute-Tor für Borussia Hannover-Serie nach 1:2 in Mönchengladbach gerissen

18:43 Fahnder finden Gift bei mutmaßlichem Erpresser - Haftbefehl

Konstanz - Gegen den mutmaßlichen Erpresser im Fall der vergifteten Babynahrung ist Haftbefehl erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Konstanz. Am Nachmittag hatte ein Ermittlungsrichter den Verdächtigen verhört. Der 53-Jährige aus dem Kreis Tübingen soll versucht haben, einen Millionenbetrag zu erpressen. Er war gestern Nachmittag im Raum Tübingen festgenommen worden.

17:52 Madrid: Katalanische Separatisten halten 163 Wahllokale besetzt

Barcelona - Die Separatisten der spanischen Region Katalonien haben vor ihrem umstrittenen Referendum über Unabhängigkeit 163 Schulen besetzt, die morgen als Wahllokale dienen sollen. Die Aufforderung der Polizei, die Lokale zu verlassen, hätten die Besetzer zunächst nicht befolgt, teilte der Präfekt in Barcelona mit. Die Regionalregierung von Katalonien will das Referendum trotz des Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Widerstand der Zentralregierung in Madrid abhalten.