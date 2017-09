Legendäre Band Die Rolling Stones starten Europatournee in Hamburg

Hamburg - Die Rolling Stones starten am Samstagabend (20.00 Uhr) in Hamburg ihre Europatournee. Die Rockband mit Sänger Mick Jagger wird vor 82 000 Fans im Stadtpark der Elbmetropole auftreten.

Die Festwiese wurde mit Tribünen und einer gigantischen Bühne in eine Open-Air-Arena verwandelt. Das Konzert ist laut Veranstalter ausverkauft. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören Absperrungen der Polizei und Personenkontrollen. Es wird dringend geraten, aufs Auto zu verzichten und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

Die "No Filter"-Tournee der vier Altrocker umfasst 14 Konzerte in neun europäischen Staaten. In Deutschland gibt es noch zwei Gastspiele im Münchner Olympiastadion am 12. September und in der Düsseldorfer Esprit Arena am 9. Oktober. Mit dem letzten von drei Konzerten in Paris geht am 25. Oktober die Tournee zu Ende.

Neben Mick Jagger (74) gehören Gitarrist Keith Richards (73), Schlagzeuger Charlie Watts (76) und Gitarrist Ron Wood (70) zu den "Rollenden Steinen". Gemeinsam sind die vier Musiker 293 Jahre alt. Zu den größten Hits der Stones gehören "(I Can't Get No) Satisfaction", "Honky Tonk Women" und "Angie".

Ihr jüngstes 23. Studioalbum "Blue & Lonesome" brachten die Stones nach elf Jahren Pause am 2. Dezember 2016 raus - aber nicht mit eigenen Songs, sondern Coverversionen von Blues-Klassikern. Die Platte bedeute eine Rückkehr der Band zu ihren Wurzeln und ihrer Leidenschaft für den Blues, "der immer das Herz und die Seele der Rolling Stones gewesen ist", hieß es zum Erscheinen.

Über Twitter wurden die Fans aufgefordert, einen Song auszuwählen, den die Gruppe auf jeden Fall beim Auftakt spielen soll. Welche weiteren Songs die Stones bei ihrer Europatournee spielen, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis. Es hieß lediglich, die Fans könnten sich auf "eine Musikliste vollgepackt mit Klassikern freuen", allerdings gebe es jeden Abend auch "einige unerwartete Tracks" und "ausgewählte Überraschungen" zu hören.