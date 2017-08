Leicht unter dem Vorjahreswert Tchibo steigert Gewinn bei leicht sinkendem Umsatz

Nachrichten-Ticker

16:00 Lkw transportiert Sprengstoff auf abgefahrenen Reifen

Bad Aibling - Mit drei völlig heruntergefahrenen Reifen und 16 Tonnen Sprengstoff an Bord ist ein Lastwagen auf der Autobahn 8 in Bayern unterwegs gewesen. Polizisten kontrollierten den Mann am Mittwoch bei Bad Aibling - und verboten sofort die Weiterfahrt. Zwar war der Gefahrgutlaster ordnungsgemäß gekennzeichnet, doch konnte man bei drei Reifen bereits das Stahlgewebe unter dem Gummi sehen. Zudem fehlte dem Fahrer der nötige Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz. Er und die Transportfirma erhielten eine Anzeige.

15:58 Privater Fernzug Berlin-Stuttgart rollt wieder

Berlin - Der private Locomore-Fernzug zwischen Berlin und Stuttgart rollt nach vier Monaten wieder. Der Zug verließ am Nachmittag den Berliner Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart. Locomore hatte im Mai, ein halbes Jahr nach dem Start, wegen Insolvenz den Zugbetrieb eingestellt. Inzwischen hat das tschechische Unternehmen Leo Express übernommen, der Fernbus-Anbieter Flixbus verkauft die Fahrkarten. Die günstigsten Tickets gibt es für 9,90 Euro.

15:54 Behörden: Wanderer bewegten sich in Gefahrengebiet

Bondo - Die nach dem Bergsturz in der Schweiz vermissten Wanderer haben sich nach Angaben der Behörden in einem offiziell ausgewiesenen Gefahrengebiet aufgehalten. Die Gemeinde Bondo habe zuletzt am 14. August eine Warnung vor einem möglichen Felssturz herausgegeben, sagte die Gemeindepräsidentin. Auch die Hüttenwirte hätten Wanderer demnach auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Unter den acht Vermissten sind Deutsche, Österreicher und Schweizer.

15:48 Zlatan Ibrahimovic bleibt bei Manchester United

Manchester - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bleibt beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Der frühere schwedische Nationalspieler unterschrieb einen Einjahresvertrag und wird künftig die Nummer 10 auf dem Trikot tragen. Ibrahimovic war vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zu Man United gewechselt. In 46 Spielen für den Club erzielte er 28 Tore. Wegen einer Knieverletzung endete die Saison für den 35-Jährigen allerdings vorzeitig. Sein Vertrag war zunächst nicht verlängert worden.

15:45 Auch Condor und Wöhrl buhlen um Air Berlin

Berlin - Im Poker um Flugzeuge und Personal aus der Insolvenzmasse der Air Berlin bekommt die Lufthansa ernsthafte Konkurrenz. Der zum Thomas-Cook-Konzern zählende Ferienflieger Condor bereitet ein Angebot für Jets in deutlich zweistelliger Zahl vor, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Deutschen Presse-Agentur sagte. Condor sei sowohl an Mittelstrecken- als auch an Langstreckenjets interessiert. Das Unternehmen wollte die Angaben nicht kommentieren. Gespräche über Air Berlin soll es nun auch mit dem Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl geben.