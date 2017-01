Nachrichten-Ticker

20:45 Sturmflut erreicht deutsche Ostseeküste

Rostock (dpa) – Eine teils heftige Sturmflut hat die deutsche Ostseeküste erreicht. Auf den Inseln Rügen und Usedom überspülten die Wellen die Strände bis zu den Dünen. Seebrücken wurden vorsorglich gesperrt. In Stralsund, Wismar, Lübeck und Rostock drückte sich in Hafennähe das Ostseewasser durch Kanalisation und Gullys. Anwohner sicherten in den Ostseestädten Häuser und Gaststätten mit Spundwänden und Sandsäcken. Größere Schäden sind bisher nicht bekannt. In der Rostocker Altstadt waren Straßen teilweise überflutet.

20:43 Ski-Star Lindsey Vonn startet eventuell bald Comeback

Zagreb - Ski-Star Lindsey Vonn könnte nach überstandenem Oberarm-Bruch möglicherweise schon am zweiten Januar-Wochenende wieder in das Weltcup-Geschehen der Alpinen in Österreich eingreifen. Das erklärte der Alpin-Direktor des US-Teams, Patrick Riml, am Rande der Rennen im kroatischen Zagreb. Die Weltcup-Rekordsiegerin hatte sich im November bei einem Trainingssturz den rechten Oberarmknochen gebrochen und war umgehend operiert worden operiert.

20:41 Wintersturmtief lässt Deutschland bibbern

Offenbach - Eiskaltes stürmisches Winterwetter hält die Menschen in vielen Teilen Deutschlands in Atem - und tut dies wohl auch weiterhin. Die Menschen an der Ostseeküste bereiteten sich für die Nacht auf die vielleicht schwerste Sturmflut seit zehn Jahren vor. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es morgen tagsüber noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Sturmtief "Axel" bringt Schnee und vor allem in Höhenlagen tiefe Minusgrade.

20:37 Lettland: Baby verhungert in Wohnung neben toten Eltern

Riga - Ein Baby ist in Lettland neben seinen toten Eltern verhungert. Vater und Mutter waren offensichtlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Die Polizei entdeckte die drei Leichen nach der Alarmierung durch Angehörige, wie die lettische Polizei laut einem Bericht der Agentur Leta mitteilte. Die Beamten trafen in der Sozialwohnung in der Kleinstadt Dobele drei Geschwister des Babys, die unbeaufsichtigt waren. Der Säugling wurde nur neun Monate alt. Die drei, vier und fünf Jahre alten Geschwister des Babys wurden in ein Krankenhaus gebracht.

20:12 Medien: Diplomat Tim Barrow neuer britischer EU-Botschafter

London - Neuer britischer EU-Botschafter wird nach übereinstimmenden Medienberichten Tim Barrow, der von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland war. Der Diplomat löst demnach Ivan Rogers ab, der gestern überraschend von seinem Amt zurückgetreten war. Rogers hatte für Aufsehen mit der Einschätzung gesorgt, die Verhandlungen über ein Abkommen Großbritanniens mit der Europäischen Union zur Regelung des EU-Austritts könnten zehn Jahre dauern. Das hatte ihm scharfe Kritik von Brexit-Befürwortern eingebracht.