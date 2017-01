Nachrichten-Ticker

08:08 Schäuble: Flüchtlingspolitik 2015 "aus dem Ruder gelaufen"

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble räumt mit Blick auf den Zustrom Hunderttausender Migranten nach Deutschland Fehler der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik ein. Inzwischen versuche die Regierung aber, vieles von dem, was 2015 "aus dem Ruder gelaufen" sei, besser zu machen, sagte Schäuble der "Welt am Sonntag". Schäuble erklärte, Deutschland sei wegen der vergleichsweise hohen Sozialleistungen so beliebt bei Flüchtlingen und Migranten. Er brachte deswegen eine Angleichung der Standards in der Europäischen Union ins Gespräch.

08:07 Israelische Soldaten erschießen 19-jährigen Palästinenser

Tel Aviv - Israelische Soldaten haben bei einem Einsatz im nördlichen Westjordanland einen 19-jährigen Palästinenser getötet. Fünf weitere Palästinenser wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, als die Militärs in der Nacht in ein Flüchtlingslager in Dschenin eindrangen. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv erklärte, Einwohner des Lagers hätten die Truppen angegriffen und mit Sprengsätzen beworfen. Die Soldaten hätten auf die Bedrohung reagiert und auf Hauptbeteiligte geschossen.

07:19 SPD-Kanzlerkandidat Schulz wird nominiert

Berlin - Martin Schulz, neuer Hoffnungsträger der SPD, wird heute von seiner Partei zum Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichef nominiert. Mit Spannung wird erwartet, wie der 61-Jährige in seiner Antrittsrede auf einer Vorstandsklausur in Berlin die in der Wählergunst schwächelnde Partei für den Bundestagswahlkampf positioniert. Die SPD-Linke erwartet, dass er stärker auf die Parteiseele Rücksicht nimmt und kooperativer agiert als Vorgänger Gabriel. Die Jungsozialisten in der SPD wollen Schulz dazu bewegen, eine weitere große Koalition auszuschließen.

07:14 Diplomaten: "KZ-ähnliche" Zustände in libyschen Gefängnissen

Berlin - Deutsche Diplomaten in Afrika prangern in einem internen Lagebericht allerschwerste Menschenrechtsverletzungen in sogenannten libyschen Privatgefängnissen an, wo Schlepper ausreisewillige Migranten gefangen halten. "Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste" seien dort an der Tagesordnung, zitiert die "Welt am Sonntag" aus einer diplomatischen Korrespondenz der deutschen Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey an das Bundeskanzleramt und mehrere Ministerien.

06:08 Bundesbank: Keine Probleme mit neuer Kontonummer IBAN

Frankfurt/Main - Ein Jahr nach der Umstellung auf die neue internationale Kontonummer IBAN ziehen Bundesbank und Kreditwirtschaft ein positives Fazit. Deutschlands Verbraucher hätten sich an das Format gewöhnt, der Zahlungsverkehr klappe reibungslos, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele. In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen. Für Unternehmen und Vereine ist das neue Format seit dem 1. August 2014 verpflichtend, für Verbraucher gab es eine Übergangsfrist bis zum 1. Februar 2016. Die IBAN soll Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen grenzüberschreitend beschleunigen.