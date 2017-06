Lörrach 10. Milka-Schokofest am Samstag in der Lörracher Innenstadt

Das Milka-Schokoladenwerk der Firma Mondelez feiert am Samstag, 24. Juni, in der Innenstadt zum zehnten Mal ein großes Schokofest. Einer der Höhepunkte ist die Autogrammstunde mit Skispringer Andreas Wellinger um 12 Uhr. Milka steht in Lörrach nicht nur für „Milch + Kakao“ in lila, sondern für Qualität, Innovation und viele engagierte Mitarbeiter, sondern auch für eine lange Tradition der Schokoladenproduktion. Bereits 1880 begann Philippe Suchard in seiner ersten Auslandsniederlassung in Rötteln die Produktion mit 26 Mitarbeitern. Heute wird mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr auf mehreren Etagen produziert und in modernste Technik investiert. Im Werk Lörrach können täglich bis zu 4,5 Millionen Tafeln Schokolade produziert werden, die sich auf den Weg in die Welt aufmachen. Das Jubiläums-Schokofest bietet ab 10.30 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf dem Marktplatz, viele Spielstationen für Kinder und eine Autogrammstunde mit dem Ski-Star Andreas Wellinger. Auch der Schokoexpress ist wieder unterwegs. Das Schokofest ist Teil des Programms der ersten Industriewoche Baden-Württemberg. „Mit der Industriewoche 2017 wollen wir zeigen: Industrie berührt jeden von uns, und sie ist vielfältig. Wir wollen die Industrie und ihre Leistungen stärker sichtbar machen, die Akzeptanz in der Öffentlichkeit stärken und wesentliche Themen und Herausforderungen der Industrie in den Fokus rücken.“ Mit diesen Sätzen lädt Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes, die Bevölkerung ein, die Aktionen und Veranstaltungen namhafter Unternehmen in ganz Baden-Württemberg in der Zeit vom 19. bis 25. Juni zu besuchen.

Archivfoto: Kristoff Meller