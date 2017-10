Lörrach 23 Räume über Referenzwert

Von Bernhard Konrad

In der Pestalozzischule und im Waldorfkindergarten liegt die von der Stadt in allen „erdberührten Räumen“ gemessene Radon-Konzentration über dem Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³). Das gab die Verwaltung gestern Abend im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales bekannt.

Lörrach. Nachdem die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung kürzlich noch keine konkreten Zahlen und Namen nennen wollte, erläuterte die Fachbereichsleiterin „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, Annette Buchauer, die Daten nun vor den Ausschussmitgliedern.

Die Ausgangslage

Wie berichtet, hatte die Kommune nach einem Gemeinderatsbeschluss Anfang Mai anschließend Radonmessungen in 14 städtischen Schulen und Kindergärten vorgenommen. Das Gremium hatte für die Überprüfung solcher „erdberührten“ Räume votiert, weil deutlich erhöhte Werte des Edelgases in der Theodor-Heuss-Realschule gemessen worden waren (wir berichteten). Nachdem für einige Schulen die Radon-Daten bereits vorlagen, steht nun für sämtliche schulische Einrichtungen und Kindergärten in städtischer Hand Zahlenmaterial zur Verfügung.

Die Referenzwerte

Laut einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bis 100 Bq/m3 keine Maßnahmen erforderlich. 100 – 300 Bq/m3: unter dem Referenzwert für öffentliche Gebäude, Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften reicht aus. 300 – 1000 Bq/m3: Für Aufenthaltsräume wird mittelfristig die Sanierung empfohlen – möglich sind einfache Varianten wie etwa eine mechanische Lüftung. Empfohlen wird die kontrollierte Lüftung mit Protokoll. Über 1000 Bq/m3: eine Sanierung für Aufenthaltsräume ist ausdrücklich empfohlen. Ebenso kontrollierte Lüftung mit Protokoll.

Dass die Radon-Werte im Landkreis tendenziell erhöht sind, ist bekannt. In Deutschland gibt es noch keine Norm, nach der Grenzwerte festgelegt werden. Eine Fixierung dieses Werts wird für das Frühjahr 2018 erwartet. Laut „Wikipedia“ nehme nach Studien der WHO das Auftreten von Lungenkrebs bei Strahlungswerten von 100–200 Bq pro Kubikmeter Raumluft zu.

Die Gebäude

In 102 von 125 untersuchten Räumen liegt die Radon-Konzentration unter dem Referenzwert. Unterhalb von 300 Bq/m3 blieben Messungen in allen Räumen der folgenden Kindergärten und Schulen: Kindergärten Arche Noah, Innocel, Brombach Bühl und Tumringen sowie Hellbergschule, die Grundschulen Salzert und Tumringen, Eichendorffschule und Fridolinschule.

In folgendenden Schulen wurden in einem oder mehreren Räumen Konzentrationen über dem Referenzwert gemessen: Astrid-Lindgren-Grundschule (ein Raum mit 544 Bq/m³), Neumattschule (fünf Räume mit Werten zwischen 401 und 639 Bq/m3), Albert-Schweitzer-Schule (sechs Räume zwischen 334 und 810 Bq/m3). An allen drei Schulen soll bis zum Frühjahr 2018 ein Sanierungsplan für Räume mit Handlungsbedarf erarbeitet werden. An Albert-Schweitzer- und Neumattschule stünden ohnehin Umbauarbeiten an, ergänzte Buchauer.

Im Waldorfkindergarten liegen die Werte in allen fünf Räumen zwischen 308 und 543 Bq/m3 – es handelt sich indes nicht um Aufenthaltsräume. Bekanntlich ist für den Kindergarten ohnehin ein Neubau sehr wahrscheinlich. In der Pestalozzischule wurden in drei Räumen Konzentrationen zwischen 534 und 674 Bq/m3 ermittelt. Ein Werkraum wies allerdings 1527 Bq/m3 auf. Auch für die Pestalozzischule wird ein Sanierunsplan ermittelt.

Der Prozess sei auch deshalb zeitintensiv, weil jeder Fall individuell betrachtet und gelöst werden müsse, erläuterte Buchauer. Zunächst müssen Nachmessungen die Daten bestätigen, dann gelte es, die „Eindringpfade“ des Gases in die Räume unterschiedlicher Bausubstanz auszumachen – mitunter ein diffiziles Unterfangen.