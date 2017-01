Lörrach (dr). Das Jubiläumsjahr von Pro Lörrach ist schon vorbei, am Freitag erhielten jedoch die zehn Gewinner der vierten Quartalsverlosung 2016 in einer kleinen Feierstunde in den Räumen der Sparkasse Lörrach ihre Preise überreicht.



Inzwischen zählt die Aktionsgemeinschaft „Pro Lörrach“ 130 Mitgliedsfirmen aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung. Zum 40-jährigen Jubiläum hatten einige der Mitglieder für die Jubiläumstombola „40 Jahre – 40 Preise“ einen Gewinn gestiftet. In jedem Quartal wurden unter den Einsendern der Teilnahmecoupons zehn Preise verlost. Damit wollte Pro Lörrach sich für die Treue der Kunden in der Einkaufs-stadt Lörrach bedanken.



Die Preise wurden von Christian Eschbach, Abteilungsleiter der Sparkasse Lörrach und Kassierer von Pro Lörrach, sowie den Marketingspezialistinnen Laura Gerber-Wieland und Stephanie Seidlitz überreicht. Ein Preis ging sogar nach München. Der Gewinner hatte den Coupons anlässlich eines Besuchs in Lörrach ausgefüllt.



Die Gewinner:

Isabelle Spöri (Lörrach, eine Büchersäule), Reiner Degner (München, zwei Magnumflaschen), Heidi Ertle (Steinen, Skihandschuhe), Daniel Neumann (Lörrach, Gutschein Schwarzwaldgaudi), Annemarie Wesely (Lörrach, Monatsfahrkarte Stadtbusverkehr), Lucia Leuck (Lörrach, Gutschein), Kathy Schann (Grenzach-Wyhlen, Pro Lörrach Gutschein), Karin Oliverio (Wintersweiler, Gutschein), Helga Gräfer (Lörrach, Schlemmerfrühstück) und Sarah Würz (Weil am Rhein, Kopfhörer).

0