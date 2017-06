Lörrach 7350 Euro für guten Zweck

Nicht nur vor Weihnachten, auch im Sommer wird in Lörrach soziales Engagement groß geschrieben: Das Frauenhaus erhielt 2500 Euro, die Kita im Innocel-Quartier 2000 Euro, der SAK 1400 Euro, die Tüllinger Höhe 1000 Euro und der Kinderschutzbund 450 Euro.

Frauenhaus Lörrach

Zum wiederholten Mal unterstützt der Lions Club Lörrach das Frauenhaus Lörrach. Die Spende in Höhe von 2500 Euro stammt aus dem Lörracher Weihnachtsmarkt 2016. „Mit der Spende werden Spielsachen für Kinder und der Unterhalt der Frauenhauses finanziert“, so Caroline Throm vom Frauenhaus. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Lions Club für einen guten Zweck wieder am Lörracher Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr wird Lions International außerdem 100 Jahre alt.

Kita im Innocel-Quartier

Die Kinder der Kita im Innocel-Quartier freuen sich über ihren Ideenschuppen, welcher den Kindern vielfältigste Materialien zum Forschen, Entdecken, Beobachten und Werken in der Natur bietet. Finanziert werden konnte dieser dank der Spende von 2000 Euro durch die BBBank Lörrach. Bei der Einweihung bedankten sich die Kinder persönlich bei Tim Lais von der BBBank.

Im Sinne der naturwissenschaftlichen Bildung soll der Ideenschuppen mit seinen Materialien den Kindern den Zugang zur Umwelt und Natur spielerisch ermöglichen. In Kleingruppen oder alleine können die Kinder Naturbeobachtungen im Außengelände der Kita oder auch auf Ausflügen anstellen. Ebenso bietet er Werkzeuge und Holz, um handwerklich tätig zu werden. So können beispielsweise Flöße für die Wasserspielanlage oder Vogelhäuschen direkt im Garten gebaut werden.

SAK-Betreuung

Die Schnitzelbankformation „Zündkerze“ veranstaltete im Februar mit großem Erfolg die erste Fasnachts-Kommeedi im Alten Wasserwerk. Mit dem Erlös der Veranstaltung in Höhe von 1400 Euro, welcher Dank der Sponsoren, den Gästen sowie dem Entgegenkommen des SAK erzielt wurde, unterstützt die Schnitzelbangg-Gruppe „Zündkerze“ die Schulkinder- und Ferienbetreuung des SAK.

In Form eines symbolischen Schecks überreichten Joachim und Marc Gottschalk, sowie Marc Philipp im Namen der Zündkerzen, dem Geschäftsführer des SAK Alten Wasserwerks Jürgen Rausch die Spende.

Tüllinger Höhe

Die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) spendete insgesamt 4000 Euro an vier Sonderschulen in ihrem Verkehrsgebiet. 1000 Euro gingen an die Tüllinger Höhe. „Ich habe mich sehr gefreut, dass die SWEG an uns gedacht hat“, sagte Christof Schwald, Sonderschulrektor und Leiter der Tüllinger Höhe, bei der Spendenübergabe.

Das Geld komme den beiden Island-Ponys zugute, die auf dem Gelände der Einrichtung untergebracht sind, und die für heilpädagogische Reitstunden eingesetzt werden. „Die Ponys sind ein wichtiger emotionaler Bezugspunkt“, so Schwald. „Sie bieten Trost, Sicherheit, Spaß und helfen unseren Kindern, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, die sie dann auf das menschliche Zusammenleben übertragen können.“

Die SWEG gibt mit den Spenden das komplette Geld weiter, das sie bei der Auszeichnung mit dem ÖPNV-Innovationspreis 2017 gewonnen hatte.

Kinderschutzbund

Die IG für Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE)hat in diesen Tagen den Ertrag eines Kuchenverkaufs an den Deutschen Kinderschutzbund in Lörrach gespendet. „In diesem Jahr konnten 450 Euro an Kuchenspenden eingenommen werden. Der Erlös wird zu 100 Prozent weitergereicht“, wie der IG BCE-Bezirksleiter Wilfried Penshorn in einer Mitteilung erklärte.