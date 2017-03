Lörrach 95 Thesen sollen aufrütteln

Lörrach. In einem Aktionszeitraum, der am 25. März beginnt und bis 22. April dauert, widmen sich die Lörracher Unicef-Juniorbotschafter dem Klimawandel und seinen Folgen. Der 25. März ist der vom World Wide Fund (WWF) eingeführte „earth day“, an dem Städte und Privathaushalte gebeten sind, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter abzuschalten, um Energie zu sparen und so die Umwelt zu schonen. Eine gute Sache, finden die Unicef-Juniorbotschafter.

In Anlehnung an Luthers Thesenanschlag an der Wittenberger Kirche vor 500 Jahren haben sich die JuBos ebenfalls 95 Behauptungen ausgedacht, die sie an den Rückriem-Würfel auf dem Alten Markt „anschlagen“.

Jeder Bürger kann dort die Thesen lesen, welche die Missstände unserer Zeit zum Inhalt haben. Die Thesen sollen aufrütteln, zur Diskussion anregen und schließlich eine Reformation des Denkens und Handelns bewirken.

Im Rahmen dieser Aktion, sammeln die Unicef-Juniorbotschafter für die Opfer des Klimawandels, für die Kinder aus den Dürregebieten Afrikas.