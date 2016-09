Hübsch angezogen und bepackt mit schweren Schultüten fieberten die Erstklässler der Neumattschule am Donnerstag bei der Einschulungsfeier aufgeregt ihrer ersten Unterrichtsstunde entgegen. Von Silvia Waßmer Lörrach. Bevor es jedoch soweit war, begrüßte Rektorin Karin Henninger die 21 ABC-Schützen erst einmal in ihrer neuen Wirkungsstätte. „Für euch ist heute ein großer Tag“, wandte sie sich dabei an die Schulanfänger. Gehörten diese doch nun zu den Großen: „Ihr seid jetzt Schulkinder!“ Als solche werden sie lesen, schreiben und rechnen lernen und „noch vieles gemeinsam tun“, prophezeite die Rektorin weiter. Außerdem stellte sie den Kindern ihre Klassenlehrerin Magdalena Grether vor und versicherte ihnen, dass sie nicht alleine seien: „Alle Lehrer sind für euch da.“ Doch nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern sei es ein wichtiger Tag. Bedeute dieser doch, los zu lassen und dem Kind zu vertrauen. „Ab heute sind wir gemeinsam für die Entwicklung ihres Kindes zuständig“, betonte Henninger. Deshalb äußerte sie den Wunsch nach einer guten Zusammenarbeit. Weiterhin hatten die Schüler der zweiten Klasse das Theaterstück „Der erste Schultag“ vorbereitet und stimmten die kleinen ABC-Schützen mit der Geschichte des aufgeregten „Leo Löwe“ auf das Kommende ein. Kurz darauf war es dann soweit, und Klassenlehrerin Grether brachte die Erstklässler in ihr neues Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde. Während die Mädchen und Jungen dabei mit allem, was sie erwartet, besser vertraut gemacht wurden, warteten die Eltern bei Kaffee und Kuchen auf die frischgebackenen Schüler. Mit 21 Erstklässlern hat die Neumattschule in diesem Schuljahr etwas weniger Anmeldungen als im Schuljahr 2015/16 (29 Schulanfänger). Dies trifft auch auf die Astrid-Lindgren-Grundschule in Hauingen mit 31 Anmeldungen (2015/16: 32 Schulanfänger), die Eichendorffschule Lörrach mit 28 Anmeldungen (2015/16: 33 Schulanfänger), die Albert-Schweitzer-Schule Lörrach mit 29 Anmeldungen (2015/16: 32 Schulanfänger) und die Hellbergschule Brombach mit 34 Anmeldungen (2015/16: 42 Schulanfänger) zu. Bei der Hebelschule und der Pestalozzi-Förderschule bleiben die Zahlen indessen mit 63 Erstklässlern an der Hebelschule und zwei an der Pestalozzischule konstant. Leichte Zuwächse verzeichnen die Grundschule Salzert mit 24 Schulanfängern (2015/16: 21 Erstklässler), die Schlossbergschule Haagen mit 37 Anmeldungen (2015/16: 32 Erstklässler), die Fridolinschule Stetten mit 78 Erstklässlern (2015/16: 71 Erstklässler) und die Grundschule Tumringen mit 40 ABC-Schützen (2015/16: 29 Erstklässler). Insgesamt gibt es im Stadtgebiet deshalb einen leichten Zuwachs von 386 Schulanfängern im vergangenen Schuljahr auf nun 387.