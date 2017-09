Lörrach Adelhauser Sträßchen gesperrt

Lörrach-Brombach. In der Zeit vom 25. September bis 7. Oktober müssen am Adelhauser Sträßchen zwischen Brombach und Kreuzeiche Holzfällarbeiten durchgeführt werden. Für die Fällarbeiten ist der Einsatz von großen Maschinen auf der Straße erforderlich. Aus diesem Grund ist die Straße gesperrt und eine Durchfahrt für den Verkehr in dieser Zeit nicht möglich.

Es werden Fichten geerntet, die nicht standortgerecht sind. Als Ersatz werden Eichen gepflanzt, die an diesem Standort besser geeignet und standsicher sind. Die Maßnahme stellt gleichzeitig eine Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Belist in Haagen dar.

Für Fragen rund um diese Maßnahmen steht Revierförster Berthold Köpfer unter Tel. 07621/108 59 zur Verfügung.