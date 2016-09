Nachrichten-Ticker

17:27 Nordkorea provoziert mit Atomtest

Seoul - Nordkorea hat mit dem zweiten Atomtest in diesem Jahr erneut die internationale Staatengemeinschaft herausgefordert. US-Präsident Barack Obama drohte dem kommunistischen Regime in Pjöngjang mit "ernsthaften Konsequenzen" und forderte neue Sanktionen, wie es in einer Stellungnahme des Weißen Hauses hieß. Südkoreas Militär bestätigte den Test. Es sprach von der bislang gewaltigsten Explosion bei einem Atomtest des weithin isolierten Nachbarlandes. Ziel des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist es, Atomraketen zu entwickeln, die selbst die USA erreichen können.

17:07 Steinmeier hält Einigung auf Waffenruhe in Syrien für möglich

Berlin - Bei den Syrien-Gesprächen zwischen den USA und Russland in Genf gibt es nach Einschätzung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier eine realistische Chance auf eine Waffenruhe. Mittlerweile gebe es ein "richtiges Waffenstillstands-Dokument" für eine mehrtägige Feuerpause, sagte Steinmeier in Berlin. Es mangele wirklich nicht an Ehrgeiz. Im Gespräch sei eine Waffenruhe von sieben bis zehn Tagen. Die unterschiedlichen Positionen hätten sich mittlerweile auf zwei, drei reduziert. Die Gespräche in Genf werden von den beiden Außenministern John Kerry und Sergej Lawrow geführt.

17:02 Medien: Erste US-Strafanzeige gegen VW-Mitarbeiter im Abgasskandal

Detroit - Im Skandal um manipulierte Abgaswerte ist in den USA laut Medienberichten die erste Strafanzeige gegen einen VW-Mitarbeiter gestellt worden. Ein langjähriger Ingenieur des Konzerns habe sich beim zuständigen Gericht in Detroit bereits schuldig bekannt, berichteten der Finanzdienst Bloomberg und der Sender CNBC. Damit hätten die seit fast einem Jahr andauernden Ermittlungen der US-Justiz erstmals ernsthafte Konsequenzen auf strafrechtlicher Ebene. Eine VW-Sprecherin wollte sich zunächst nicht äußern, kündigte aber ein Statement in Kürze an.

16:19 Schweres Zugunglück in Spanien mit vier Toten und vielen Verletzten

Pontevedra - Drei Jahre nach dem schweren Zugunglück bei Santiago de Compostela mit 80 Toten ist in der spanischen Region Galicien erneut ein Zug entgleist. Das neue Unglück forderte Behördenangaben zufolge vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. Der Zug der der staatlichen portugiesischen Bahngesellschaft Comboios war von der spanischen Hafenstadt Vigo in Galicien aus unterwegs nach Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals. Unter den Opfern ist auch der portugiesische Lokführer. Ein Augenzeuge sagte dem TV-Sender Antena 3, der Zug sei sehr schnell gefahren.

16:15 Seehofer vor Koalitionstreffen hart in der Sache, moderat im Ton

Schwarzenfeld - Vor dem Koalitions-Spitzentreffen am Sonntag zeichnet sich keine rasche Einigung im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel ab. CSU-Chef Horst Seehofer äußerte sich zwar moderater im Ton als in den vergangenen Wochen. In der Sache blieb er aber hart: "Wir brauchen jetzt klare, verlässliche Regeln für die Zuwanderung auch für die Zukunft", sagte er vor einer zweitägigen CSU-Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld. "Ohne Begrenzung werden wir es nicht schaffen."