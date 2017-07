Lörrach „Aktives Brombach“ startet durch

Es hatte sich bereits vor einem Jahr abgezeichnet: Damals kündigte Angelika Lay, Vorsitzende des Gewerbevereins „Aktives Brombach“, an, den Vorsitz in diesem Jahr niederzulegen. Dementsprechend kritisch war die Situation an der Generalversammlung am Mittwoch. Einen kurzen Moment sah es so aus, als ob die Werbegemeinschaft kurz vor der Auflösung stünde.

Von Gottfried Driesch

Lörrach-Brombach. So weit wollten es die Mitglieder aber dann doch nicht kommen lassen. Nach langem Zögern erklärte sich Lay bereit, den Vorsitz für zwei weitere Jahre zu übernehmen. Sie wies außerdem darauf hin, dass der Gewerbeverein bereits seit einigen Jahren für alle Bürger offen stünde. Man müsse nicht Gewerbetreibender sein, um Mitglied zu werden, warb Lay.

Wahlen

Neben der Vorsitzenden war noch die Schriftführerin zu wählen. Simone Priem wurde einstimmig bestätigt.

Finanzen

Kassiererin Claudia Lindmeier konnte einen schönen Überschuss den Rücklagen zuführen. Dieser stammte aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes 2016. Der Gewerbeverein ist allein für die weihnachtliche Beleuchtung mit den Sternen an den Straßenlaternen zuständig. Inzwischen werden die Sterne von ehrenamtlichen Helfern aufgehängt und abgenommen, was Kosten spart. Für alle Helfer, die rund um den Weihnachtsmarkt beschäftigt waren, findet im Sommer ein Helferessen statt.

Rückblick

Auch bei noch so guter Vorbereitung geht manchmal etwas schief. So hatte die engagierte Band, die am „Winterabend“ 2016 spielen sollte, kurzfristig abgesagt. Als Glücksgriff bezeichnete die Vorsitzende den DJ aus Zell, der allen Gästen tüchtig eingeheizt hätte.

Ausblick

Der Verein Aktives Brombach wird heuer 30 Jahre alt. Aus diesem Grund plant man zum kommenden Weihnachtsmarkt am 3. Adventswochenende besondere Aktionen. Näheres wolle man in der nächsten Vorstandssitzung besprechen.

Für den Sommer 2018 denkt die Werbegemeinschaft außerdem über ein Sommerfest im Park rund um das Brombacher Rathaus nach.

Ortsvorsteherin Silke Herzog lobte die große Bereitschaft von Helfern, beim Weihnachtsmarkt mit anzupacken. „Wir hatten in der Vergangenheit einen großen Pool von zuverlässigen Helfern und ich hoffe, dass das so bleibt“, sagte Herzog.

Ortschaftsrat Hans-Hermann Reinacher dankte dem Gewerbeverein für den Weihnachtsmarkt, der den Ortsteil gehörig aufwerte.