Lörrach Alfred Schätzle feiert 85. Geburtstag

Lörrach (dr). Am morgigen Sonntag feiert Alfred Schätzle seinen 85. Geburtstag. Bis zu seinem 75. Lebensjahr hat der Jubilar noch täglich gearbeitet. Jetzt genießt er seinen Ruhestand.

Alfred Schätzle wurde am 9. April 1932 in Waldkirch geboren. Die ersten Schuljahre verbrachte er in seinem Heimatort, bis die Mutter mit dem Jungen nach Freiburg übersiedelte, wo er nach dem Krieg die Schule beendete. Gleich nach der Schulzeit verdingte er sich auf dem Bau. Arbeiter waren dringend gesucht: Man konnte gutes Geld verdienen.

Noch im Rentenalter als Ladendetektiv aktiv

Von 1960 an arbeitete der Jubilar in Freiburg bei der Neckermann-Verkaufsstelle. Zunächst als Auslieferungsfahrer, später auch im Lager. In dieser Zeit lernte er seine zweite Frau Jutta geborene Brunner kennen. Sie arbeitete in der Neckermann-Bestellagentur in der Wallbrunnstraße. Alfred Schätzle brachte mit seinem Transporter regelmäßig Waren nach Lörrach. Sie lernten sich 1976 kennen. Mal brachte er Pralinen mit oder lud die junge Frau zum Kaffee ein. Obwohl der Jubilar von seiner ersten Frau schon geschieden war dauerte es bis zur Hochzeit noch 16 Jahre. „Das lag aber nur an der Entfernung von Freiburg nach Lörrach“, erzählte der Jubilar im Gespräch mit unserer Zeitung. 1997 zog das Ehepaar in eine gemeinsame Wohnung nach Stetten.

Bereits 1980 war Schätzle zu einem großen Bekleidungshaus in Freiburg als Sicherheitsdienst und Ladendetektiv gewechselt. 1995 ging er in Rente. Kaum in Lörrach richtig angekommen, wurde er angesprochen, ob er nicht weiterhin als Ladendetektiv arbeiten wolle. Volle 13 Jahre übte er dann bei der gerade eröffneten Migros-Filiale am Alten Markt diese Tätigkeit aus.

Während mehrerer Reisen und Wanderungen zog der Jubilar gerne mit seiner Schmalfilmkamera los. Noch heute schwingt er sich regelmäßig auf das Fahrrad, um mit seiner Frau die Gegend zu erkunden.

Die Redaktion gratuliert herzlich zum Geburtstag.