Lörrach Alle Bewohner unverletzt gerettet

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Geschäften im Erdgeschoss an der Brombacher Straße (neben der Jet-Tankstelle) verursachte in der Nacht zum Sonntag Schaden in sechsstelliger Höhe. Alle Bewohner konnten unverletzt gerettet werden.

Lörrach. Gegen 0.30 Uhr hatte ein Anrufer der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass es an der Brombacher Straße in dem Gebäude neben der Jet-Tankstelle brenne. Sofort wurde ein Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem orientalischen Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses brannte. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr verhindern, dass das gesamte Gebäude in Vollbrand geriet. Die benachbarte Tankstelle erschwerte den Einsatz der Feuerwehr zusätzlich.

Die 15 Bewohner des Gebäudes wurden von Polizei und Feuerwehr evakuiert. Einige retteten sich in Schlafanzügen und mit Babys auf dem Arm auf die Straße, blieben aber glücklicherweise alle unverletzt, da der Rauch nicht ins Treppenhaus des Wohngebäudes ziehen konnte.

Obwohl die Feuerwehr parallel zur Menschenrettung das Feuer mit drei Trupps von zwei Seiten bekämpfte, dürfte das orientalische Geschäft nach Einschätzung von Einsatzleiter Klaus Betting ein Totalschaden sein. Er geht außerdem von kleineren Verpuffungen aus, da beim Eintreffen der Feuerwehr die Schaufensterscheiben des Geschäfts bereits in Scherben vor dem Gebäude lagen.

Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner vom Roten Kreuz betreut, das ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz war. Gegen 1.45 Uhr konnten die Bewohner, denen der Schreck sichtlich in die Glieder gefahren war, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet und die letzten Brandnester bekämpft hatte.

Die Wohnung einer Familie mit drei Kindern war jedoch nicht mehr bewohnbar, da durch ein offenes Fenster Rauch in die Zimmer gedrungen war. Die Stadt brachte die Familie noch in der Nacht in einer Notunterkunft unter.

Nach Auskunft der Polizei wurde durch den Rauch und den Ruß zudem ein benachbartes Ladengeschäft für asiatische Lebensmittel und eine Bäckerei-Filiale beschädigt.

Am Sonntagmorgen begutachteten Kriminaltechniker den Brandort. Die dabei gefundenen Spuren lassen laut Polizeiangaben auf einen Einbruch in das orientalische Geschäft mit anschließender Brandstiftung schließen. Die Staatsanwaltschaft Lörrach wird einen Brandsachverständigen hinzuziehen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt und wird heute nochmals untersucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, im Bereich der „Jet-Tankstelle“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter Tel. 07621/176 0 entgegen.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Brombacher Straße komplett gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Im Einsatz war die Feuerwehr Lörrach mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften, das Rote Kreuz und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 15 Rettungskräften, sowie die Polizei mit mehreren Streifen.

FOTOGALERIE Weitere Fotos unter www.dieoberbadische.de