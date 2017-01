Von Bernhard Konrad

Die Stadtverwaltung wird in Kürze ihre Absichtserklärung für die Entwicklung der hiesige Schullandschaft beim Regierungspräsidium (RP) einreichen. Bürgermeister Michael Wilke ist von den Argumenten der Kommune überzeugt und zeigt sich für das Verfahren zuversichtlich.

Lörrach. Drei Aspekte beinhaltet die Planung der Stadt: die Auflösung der Werkrealschule in der Neumatt, die Einrichtung eines G8-Gymnasiums ebendort und den Aufbau einer neuen Realschule in der Brombacher Hellbergschule. Das RP habe der Stadtverwaltung eine zehn Punkte umfassende „Checkliste“ gegeben, sagte Wilke kürzlich im Ausschuss für Umwelt und Technik. Diese werde abgearbeitet. Bis spätestens Anfang Februar soll das Schreiben der Stadt dem RP vorliegen. Sobald das RP das Verfahren eröffnet habe, sollen die Anträge offiziell gestellt werden, sagte Wilke gegenüber unserer Zeitung. Die Freiburger Behörde werde dann „alle Beteiligten an einen Tisch bringen“, also auch Vertreter von Landkreisschulen und der umliegenden Kommunen. Damit werde regionale Schulentwicklungsplanung praktiziert, unter deren Dach auch die Pläne der großen Kreisstadt einzubinden sind.

Bei den zu erwartenden Stellungnahmen der Nachbarkommunen und des Landkreises rechnet Wilke nicht mit Bedenken hinsichtlich der Überlegungen für Werkreal- und Realschule. Indes zeigt sich die Landrätin bei der Einschätzung der Notwendigkeit eines dritten Gymnasiums derzeit eher reserviert (siehe Artikel unten). Dem Vernehmen nach halten die beruflichen Gymnasien als Konsequenz eines dritten städtischen Gymnasiums sinkende Schülerzahlen an ihren eigenen Schulen für denkbar, weshalb dieser Aspekt der städtischen Planungen mit Skepsis betrachtet werde.

Wilke sieht diese Gefahr nicht. Er sei überzeugt davon, dass die Stadt gegenüber dem Landkreis und dessen Schulen die Notwendigkeit des eingeschlagenen Weges belegen könne. Es werde hierdurch keine Benachteiligung der beruflichen Gymnasien herbeigeführt.

Ein neues Gymnasium in der Neumatt würde sich ohnehin klar von den beruflichen Gymnasien abgrenzen. Letztere stünden für G9 und sie würden auch künftig in erster Linie von Schülern besucht, die nach der Realschule in die gymnasiale Oberstufe wechseln. Auch von der Gemeinschaftsschule und den beiden „klassischen“ Gymnasien könnten Schüler an berufliche Gymnasien wechseln. G8 sei hierzu eine klare Alternative. „Der Zustrom aufs Gymnasium in Lörrach“ sei unterdessen eine Tatsache – es sei keine Wende dieses Trends zu erwarten.

Gleichzeitig betont der Bürgermeister, dass der Ausbau der zweiten Säule für die Verwaltung außerordentlich wichtig sei: Auch deshalb werde zunächst die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule ausgebaut. Wilke widersprach der gelegentlich in der Öffentlichkeit diskutierten Auffassung, der Landkreis könne das dritte Gymnasium mit seinem Veto verhindern. Der Kreis müsse in solch einem Fall zunächst schlüssig darlegen, dass ein drittes Gymnasium etwa die Entwicklung der beruflichen Gymnasien massiv negativ beeinflussen würde – was nicht gegeben sei. Doch selbst nach einem Einspruch des Landkreises würden letztlich RP und Kultusministerium die Argumente gegeneinander abwägen und eine Entscheidung herbeiführen.

Wilke erinnert abschließend an eine tragende Säule der kommunalen Schulentwicklung: die dringend notwendige Entlastung des Campus. Und die sei am ehesten mit einem dritten Gymnasium zu erreichen. Und: Er habe mit Blick auf dieses nach wie vor „große Sympathie“ für einen Schwerpunkt „Sport“.

Aus Gründen der Baumittelplanung hofft Wilke auf ein zeitnahes Signal des Regierungspräsidiums.