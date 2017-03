Trainieren wie und mit den Profis – das ist das Motto der vor drei Jahren eingeführten „Füchsle-Tage“ des SC Freiburg. Die Begeisterung am Fußballspiel weiter fördern, ist die eigentliche Idee, die hinter den Talentsichtung steckt. Da der FV Lörrach-Brombach einer der sechs Kooperationsvereine des SC in Südbaden ist, war am Freitag wieder einer dieser Tage im Grütt angesagt.

Lörrach. „Genießt es und gebt alles“, rief Alexander Strecker, Leiter der „Füchsle-Tage“ beim Bundesligisten, den rund 100 erwartungsfrohen Nachwuchskickern aus der Region zu. Den Eltern gab er den Rat: „Lasst die Kinder Spaß haben und schaut einfach nur zu.“ Und schon ging’s los.

Denn die Jungs und auch ein paar wenige Mädels im Alter zwischen acht und elf Jahren ließen sich nicht lange bitten. Kaum war die fußballhungrige Meute in sechs Gruppen eingeteilt, da gab es auf dem Kunstrasenplatz im Grütt nur noch eines: Fußball! Das wunderschöne Vorfrühlingswetter tat ein Übriges. Ob Torschuss, Passspiel und Dribbling, ob Torwarttraining, Vier gegen Zwei und natürlich ein richtiges Spiel: Schnell herrschte ein Gewusel auf dem Platz.

Eigentlich seien die „Füchsle-Tage“ kein typisches Vereinstraining. „Es geht mehr darum, den Fußballinstinkt zu wecken“, betont Strecker. Die Bewegung fördern und den Spaß am Fußball vermitteln – das seien die Grundprinzipien der Fußballschule, erklärt der Sportmanagementstudent. „Und die, die Bock haben, und das an solchen Tagen auch zeigen, dürfen vielleicht auch mal irgendwann ein Probetraining beim SC absolvieren“, so der 22-Jährige.

Ein Wörtchen mitreden kann dabei auch FVLB-Jugendtrainer Harald Kleinhans, der mit 14 weiteren Jugendtrainern ebenfalls mit von der Partie war. Einmal pro Woche leitet er das Kadertraining der Talente aus der Region. Wer hier zeigt, was er fußballerisch drauf hat, dem steht möglicherweise künftig die Tür für höhere Fußballweihen offen. „Der eine oder andere Nachwuchskicker durfte auch schon beim SC vorsprechen“, lässt er vielsagend wissen und betont: „Scouting im Jugendbereich ist immer wichtig.“

Angetan vom quirligen Tun auf der Anlage war auch FVLB-Sportchef Bernd Schleith: „Der SC Freiburg zieht natürlich immer“, freute er sich über eine erneut ausgebuchte dreistündige Sportveranstaltung für den Fußballnachwuchs. Der „Füchsle-Tag“ sei dabei nur ein Mosaikstein in der seit einigen Jahren bestehenden Kooperation mit dem SC Freiburg. „Ich finde es toll, dass an einem solchen Tag so viele Kicker aus der Region hier zusammenkommen“, so Schleith. Gleichzeitig dachte der FVLB-Funktionär auch an die eigenen Trainer. Denn auch die seien gerne bei den „Füchsle-Tagen“ dabei: „Schließlich ist es wunderbarer Anschauungsunterricht, quasi eine kleine Fortbildung.“