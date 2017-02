Nachrichten-Ticker

23:00 Anti-Terror-Einsatz: Mindestens eine Person in Gewahrsam

Chemnitz - Bei einem Anti-Terroreinsatz in Chemnitz ist mindestens eine verdächtige Person in Gewahrsam genommen worden. Wie die dpa weiter aus Sicherheitskreisen erfuhr, durchsuchten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes Sachsen am frühen Abend mehrere Wohnungen. Dabei seien sie von Kräften der Polizeidirektion Chemnitz unterstützt worden. Um wen es sich bei der oder den in Gewahrsam genommenen Personen handelte und ob sie nach wie vor festgehalten werden, ist nicht bekannt. Die Federführung liegt beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe.

22:17 Zweitligist Hannover wieder Tabellenzweiter

Hannover - Hannover 96 ist zurück auf Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga. Der Erstliga-Absteiger verhinderte durch einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander. Damit schoben sich die Niedersachsen in der Tabelle wieder am Erzrivalen Eintracht Braunschweig vorbei und liegen nun drei Punkte hinter Spitzenreiter VfB Stuttgart.

21:49 Trump und Trudeau demonstrieren Nähe und Einigkeit

Washington - US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Justin Trudeau haben ein überraschend harmonisches Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen abgelegt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen etwa in der Einwanderungspolitik demonstrierten beide im Weißen Haus ihre Verbundenheit. "In gefährlichen Zeiten wie diesen ist es wichtiger als jemals zuvor, unsere Allianz zu stärken", sagte Trump. Trudeau sagte, beide Länder seien in so vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen.

21:46 Polizeieinsatz wegen Terroralarms in Chemnitz

Chemnitz - Wegen eines Terroralarms ist es am Abend zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Eine entsprechende Twitter-Meldung der "Bild"-Zeitung bestätigte die Polizeidirektion der Stad. Einzelheiten wollte der Sprecher des Lagedienstes nicht nennen. Beim LKA in Dresden hieß es, Näheres werde später mitgeteilt. Laut Zeitung stürmten Polizisten mit Maschinenpistolen gegen Abend ein Wohnhaus. Elite-Polizisten seien mit einem Spezialfahrzeug zur Terrorbekämpfung und einem Sprengstoff-Hund angerückt.

20:51 HRW: Syrische Regierung setzte in Aleppo Chlorgas ein

New York - Die syrische Regierung hat nach einer Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch im Kampf um Aleppo systematisch Chlorgas eingesetzt. Zwischen Mitte November und Mitte Dezember 2016 seien acht Angriffe mit Chlorgas dokumentiert worden, teilte Human Rights Watch mit. Bei den Attacken per Hubschrauber seien mindestens neun Zivilisten getötet worden, darunter vier Kinder. Mindestens 200 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Untersuchung basiert auf Interviews mit Augenzeugen, sowie der Analyse von Videos, Fotos und Online-Veröffentlichungen.