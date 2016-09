„Ein dreifach Hoch auf den Bauherren, den Architekten, die Ingenieure und die Behörden“, rief Michael Jäger, Rohbau-Polier für das künftige Vier-Sterne Hotel „Stadt Lörrach“, der versammelten Richtfest-Gästeschar zu - und schon zerschellte das Glas nach alter Handwerkersitte am Boden. Von Gerd Lustig Lörrach. Dass der Richtkranz nicht in luftigen 60 Metern Höhe wehte, sondern ebenerdig im Hof des 20 Stockwerke-Baus, störte niemanden. Vielmehr war allen Verantwortlichen die Freude anzusehen, dass der Hotelbau nebst Tiefgarage und Appartements jetzt im Rohbau fertiggestellt ist. Thomas Schwind, Vorsitzender der als Bauherr fungierenden Dr. K. H. Eberle-Stiftung, stellte zufrieden fest: „Wir haben alles gut im Griff.“ Schwind dankte Rohbau-Polier Jäger und Projektleiter Thomas Schweiger sowie Architekt Peter Külby für die hervorragende Arbeit. Dem künftig als Innenausbau-Polier agierenden Thomas Hendrich wünschte er ebenso ein „gutes Händchen“. Und so sieht Schwind zuversichtlich der Vollendung des Projekts im Juni 2017 entgegen. Optimismus strahlte auch Architekt Peter Külby aus. „Lörrach braucht ein solches Hotel“, betonte er und lenkte den Blick kurz zurück, als das geplante Millionenprojekt beinahe an den hohen Hürden, die es zu überwinden galt, gescheitert wäre. Natürlich sei es schwierig, ein rentables Hotel in dieser Größenordnung und in diesen Dimensionen auf den Weg zu bringen. „Langfristig wird das Hotel seine Rendite abwerfen“, ist sich Külby sicher – er prophezeite dem Haus eine große Zukunft. „Es ist heute ein echter Tag der Freude“, sagte der Lörracher Architekt. „Eigentlich hätte das Gebäude heute schon fertig sein können“, erinnerte auch Otmar Männer, Geschäftsführer des Generalbauunternehmers Implenia, an den Spatenstich am 29. April 2014 und die anfänglichen Schwierigkeiten. Dafür freute er sich aber umso mehr, dass der Bau zuletzt reibungslos und vor allem bisher ohne nennenswerte Unfälle über die Bühne gegangen sei. Die Dimensionen des Projekts machte er unter anderem an rund 10 000 Kubikmetern Beton sowie an unzähligen Tonnen Stahl fest, die die Erdbebensicherheit garantieren. „Da wurde soviel Stahl verbaut, wie für 2000 Mittelklasse-Autos“, verdeutlichte Männer. Bislang seien an der Großbaustelle rund 60 000 Arbeitsstunden angefallen. „Es war stets eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit“, machte der Implenia-Geschäftsführer deutlich. Und er war sich sicher, dass dies auch bis zur Vollendung des Gesamtbaus so bleibt. Direktor Tobias Fischer, der das Hotel mit seiner Ehefrau Irina leiten wird, sieht mit Spannung und Vorfreude der endgültigen Realisierung des Hauses entgegen. Betrieben wird das Vier-Sterne-Hotel von der RIMC-Hotel & Resorts-Gruppe aus Hamburg, die 50 Hotels in elf Ländern betreibt.