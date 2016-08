Der 8. Teilemarkt für Zweiräder samt Zubehör findet am Samstag, 10. September, auf dem Gelände der Firma Metall- und Rohstoffverwertung an der Schwarzwaldstraße 50 statt. Lörrach. Der ausgeschilderte Platz liegt unmittelbar an der Bahnlinie im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs. Neben den wettersicheren Hallen steht ein großzügiges, asphaltiertes Freigelände zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Das Veranstaltungsteam präsentiert eine kleine Ausstellung klassischer Zweiräder. Markenclubs oder Oldtimervereine können sich mit ihren Ideen einbringen. Angeboten werden Motorräder, Teile und Zubehör aus allen Epochen. Sehr gut etabliert haben sich Fahrzeuge und Teile aus den Siebzigern, dazwischen findet sich Material aus den Fünfzigern. Die Achtziger beginnen mit einem „schleichenden Einzug“ ins Geschehen. Noch Neueres findet sich in der Sturzteileecke. Die Marken umspannen die berühmten „von Adler bis Zündapp“ sowie die Japaner; etwas Harley sowie Italiener „von Aermacchi bis Vespa“. Auch Kleinzeug wie Kreidler, Puch Maxi sowie Bikes mit Pedalantrieb sind vertreten. Ziel der Organisatoren ist es, 50 Aussteller zu erreichen. In den vergangenen Jahren wurde diese Marke jeweils knapp verfehlt, sei es wegen kurzfristiger Rückzieher von Anbietern, aufgrund „schlechten Wetters oder weil manche der bislang vertretenen privaten Stammhändler ausverkauft sind. Wer es selbst einmal als Händler versuchen will, sollte Kontakt mit den Organisatoren unter Tel. 07621/49447 aufnehmen. Ein trockener Hallenplatz wird garantiert. Verkauft werden kann alles rund ums Motorrad; egal ob fahrfertig, Unfall, Defekt, Teileträger, Restaurationsobjekt, Teile, Zubehör, Werkzeug, Klamotten, Literatur . . . Ein paar Auto- oder Traktorteile dürfen ebenfalls dabei sein. Verkauft werden kann direkt ab Hänger, idealerweise allerdings mit einem Stand aus einer oder mehreren Brauereigarnituren. Standmaterial ist vom Aussteller selbst zu stellen. „Bei einem Preis von nur zehn Euro pro Biertischbreite, den wir dank unserer Sponsoren seit acht Jahren halten, sind wir günstiger als jeder Flohmarkt“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Über weitere Anmeldungen freuen sich die Veranstalter und reservieren Hallenplätze gegebenenfalls bis 8 Uhr morgens. Wer ohne Anmeldung einfach so kommen will: Auch das sei kein Problem. Der Aufbau kann am Samstagmorgen ab 6 Uhr beginnen. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr. Parkplätze sind im Nahbereich in ausreichender Zahl vorhanden. Für Besucher ist der Eintritt weiterhin frei. Wer einen „schweren Brocken“ auf dem Teilemarkt erworben hat, kann jederzeit mit seinem Fahrzeug auf das Gelände vorfahren. n Kontakt über team@teilemarkt-loerrach.de oder Tel. 07621/49447, weitere Informationen im Internet unter www.teilemarkt-loerrach.de