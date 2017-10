Lörrach Alternativlosigkeit und DHL-Päckchen

Lörrach. Die AfD im Bundestag, die Große Koalition geplatzt, heiße Diskussionen über Jamaika. Ein gefundenes Fressen für Kabarettisten. Sicher doch auch für Bruno Jonas, diesen genauen Beobachter der politischen Landschaft. Der gebürtige Passauer war Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, seit vielen Jahren ist der Autor mehrerer Bücher als Solist unterwegs. In Lörrach präsentiert er sein mittlerweile 12. Solo-Programm „Nur mal angenommen...“. Gabriele Hauger unterhielt sich mit ihm.

Ich bin ja kein Politikberater. Mit der Frage fühle ich mich überfordert. Als Kabarettist nehme ich die Wirklichkeit eher als Bühnen-Stoff wahr. Wenn der Herr Seehofer zurücktritt, ist mir das genauso recht, als wenn er bleibt. Ich finde, seine gesamte Amtszeit hat für uns Kabarettisten reiche Ernte eingebracht.

Dazu hätte ich die AfD nicht gebraucht. Da habe ich mit den anderen schon genug zu tun. Man kommt ja mit der Arbeit kaum hinterher. Und wenn die AfD jetzt im Bundestag ist – ja mei, dann sitzen’s halt drin!

Ich bin Künstler. Da reg’ ich mich nur künstlich auf. Aber gut. Es ist halt so: Da hat sich eine Unzufriedenheit gesammelt, die die anderen Parteien nicht mehr beruhigen konnten. Man muss sich fragen, welche Ursachen zu dieser Parteigründung geführt haben. Die führen ja das Wort „Alternative“ im Namen – das geht natürlich auf die Alternativlosigkeit der Frau Merkel zurück. Wenn man immer alle Alternativen ausschließt, darf man sich nicht wundern, wenn so eine Partei aufkommt.

So sind halt die Spielregeln. Der Witz funktioniert nur, wenn beim Publikum ein gewisses Einverständnis mit meiner Aussage besteht. Nur dann zündet die Pointe. Kabarett ist schließlich eine künstlerische Form. Schön ist, wenn sich die Menschen damit überhaupt auseinandersetzen.

Ich glaube, wir sollten die Form der Satire sowieso nicht überschätzen. Mit kabarettistischen Mitteln kann man niemand überzeugen. Denn Ironie setzt ja an sich schon eine hohe Sprachfähigkeit voraus, über die leider nicht jeder verfügen kann.

Ich bin weder bei Facebook, noch bei Twitter. Das würde mich zu viel Zeit kosten. Mit ein paar Zeichen etwas zu sagen, das liegt mir zudem nicht. Ich gehöre immer noch zu denen, die ein bissl Raum brauchen, wenn sie etwas formulieren wollen. Wenn ich mich mit jemandem austauschen möchte, schreib ich einen Brief. Da bin ich ganz „old school“.

In den zwei Stunden krieg ich leider nicht alle unter, die es verdient hätten. Ich muss mich also beschränken. Ich reagiere aber auch gerne auf aktuelle Ereignisse und baue die dann ins Programm ein.

Religion ist ein weites Feld. Dort wo die Religion zur Staatsreligion wird, da muss sie sich natürlich der Kritik aussetzen. Aber über Glaubensinhalte, da mach ich tatsächlich keine Sprüche. Wenn jetzt einer an die jungfräuliche Geburt der Maria glaubt, dann darf er das, und ich hacke nicht darauf herum. Kritisieren sollte man nur auf einer Ebene, auf der man Argumente austauschen kann.

Der Titel hat ja eine gewisse Doppelbödigkeit. Die dramaturgische Grundsituation spielt bei mir Zuhause in der Wohnung und beruht auf wahren Erfahrungen. Es klingelt. Der Zusteller von DHL bringt Päckchen. Ich bin häufig in unserem Mietshaus in München tagsüber als einziger Zuhause, weil ich ja am Schreibtisch arbeite. Ich werde dann gefragt, ob ich für den Nachbarn etwas annehmen kann. Vor Weihnachten wurde das so schlimm, dass ich im Gang bei mir zwölf Päckchen liegen hatte und dachte, ich bin offensichtlich der unbekannte Mitarbeiter von DHL.

Schon. Dafür aber mit Anerkennung und sozialen Streicheleinheiten von den Nachbarn. Daraus habe ich das Programm gestrickt.

Darüber hinaus bedeutet ja die Redewendung „Nur mal angenommen...“ eine Spekulation. Das machen wir ja ständig. Beispielsweise: Was passiert, wenn es zu keiner Jamaika-Koalition kommt? Oder wenn der Seehofer zurücktritt? Das geht immer in den Konjunktiv. Und dann ist da noch die Steigerung: der Irrealis. Ganz spannend! Aus dieser Perspektive wurde das Programm entwickelt.

Ja klar. Schauen Sie sich die schöne Formulierung von Frau Nahles an! Da fragt man sich schon: Was ist das für eine Rhetorik? Wenn das der Gauland gesagt hätte.... Dieser verbale Umgang untereinander wirft schon Fragen auf. Wie drücken wir uns aus? Wie gehen wir miteinander um? Wo bleibt da der Anstand? Brauchen wir den überhaupt noch?

Oder nehmen Sie den Schulz: Der hat sich ja am Wahlabend in der so genannten Elefantenrunde sehr diplomatisch verhalten. Ziemlich verbittert hat er losgebellt. Da bin ich dann in der Rolle des Staunenden. Was hat er denn? Wir sind doch in einer Demokratie. Und da hat er halt verloren. Ich hätte an seiner Stelle gesagt: Dankeschön! Und wäre zurückgetreten. Schulz aber hat offensichtlich seine Mission noch nicht erfüllt, die SPD unter 20 Prozent zu drücken.

Ja gelassen, im Moment grad komm ich mir auch so vor. Aber so manches regt mich dann doch auf. Zum Beispiel diese Macron-Rede an der Sorbonne. Sein Vorschlag ging ja dahin: Wir brauchen mehr Geld, einen gemeinsamen Finanzminister, ohne konkret auszusprechen, was er denn wirklich vorhat. Er kommt mit irgendwelchen Floskeln daher, mit Wolken und blablabla... Wenn ich das dann lese, schalte ich in den Niederbayer-Modus und denke: Will der uns verarschen? Auf der Bühne würde ich das natürlich anders formulieren...

Schon. Aber: Ich sehe immer wieder Kollegen, die ihre reine Empörung auf die Bühne tragen. Das reicht aber nicht! Man muss es schon in eine künstlerische Form bringen.

Schon. Aber: Ich sehe immer wieder Kollegen, die ihre reine Empörung auf die Bühne tragen. Das reicht aber nicht! Man muss es schon in eine künstlerische Form bringen.

Schwere Zeiten für Bayern: Fußballerisch und politisch. Ancelotti ist zurückgetreten. Sollte Horst Seehofer das auch?

Eigentlich müssten Sie als Kabarettist doch froh sein, dass Ihnen angesichts der AfD im Bundestag der Stoff wohl auch künftig kaum ausgehen wird?

Das klingt mir fast zu entspannt. Jetzt regen Sie sich doch mal ein bisschen auf.

Die sprichwörtlichen wütenden sächsischen Männer werden Sie mit Ihrem kritisch-entlarvenden Kabarett-Programmen wohl nicht erreichen. Ist das frustrierend?

Aber das tun ja leider nicht alle.

Verfolgen Sie die Reaktionen in den sozialen Medien? So mancher Kollege von Ihnen wurde da schon übelst beschimpft.

Die Ankündigung Ihres Programms „Nur mal angenommen...“ klingt wie eine Tour D’horizon durch die Welt- und Deutschlandpolitik. Bekommen alle von Trump bis Erdogan ihr Fett weg?

Über Religion machen Sie keine Witze?

„Nur mal angenommen...“, über was philosophieren Sie da?

Und der unbezahlte!

Da können Sie ja derzeit Vieles aktuell einarbeiten?

Sie sind seit Jahrzehnten auf der Bühne? Wird man da milder oder aggressiver? Sie kommen mir recht gelassen vor.

Jetzt klingen Sie doch empört.

Bleibt der Spaß am Bühnenauftritt?