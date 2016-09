Von Beatrice Ehrlich Lörrach-Haagen. Beim dritten Versuch ist Schluss. Mit einem satten „Wumms“ geht die Langhantel zu Boden. Bis über den Kopf hat Simonetta Bellu die 60 Kilogramm noch gestemmt, doch für die letzten Zentimeter fehlt die Kraft. Zufrieden ist die junge Sportlerin, seit zwei Jahren in der anspruchsvollen Fitness-Variante „Crossfit“ aktiv, mit ihrem Ergebnis nicht. Einmal herunter von der Matte, ballt sie wütend die Faust – und wird dennoch von den Mannschaftskolleginnen anerkennend abgeklatscht. Mit sieben Teilnehmern, darunter drei junge Frauen, ist die Gruppe des Crossfit Black Forest aus Freiburg die größte beim vom Lörracher Kraftsportclub erstmals ausgerichteten „Offenen Tri-Regionalen Rhein Cup im Olympischen Zweikampf“ für Crossfit- und Fitness-Athleten. Die Herausforderung, sich einmal in den Kraftsport-Disziplinen „Reißen“ und „Stoßen“ zu messen, haben sie alle gerne angenommen. Die Wettkampfatmosphäre und der Reiz, den Mix aus schierer Kraft und ausgeklügelter Hebetechnik einmal auf einer Bühne zu erproben, machen sichtlich Spaß. „Man geht an seine Grenzen“, erklärt Stefanie Thiele. Der Spaß daran, was der eigene Körper leisten kann und auch die Freude über ihre Kraft für Alltagsaufgaben motivieren die Chemielaborantin, vier bis fünf Mal in der Woche Crossfit zu praktizieren. Klimmzüge, Kniebeugen, auf den Händen laufen und Gewichte stemmen sind nur einige der Disziplinen, die dort in einer Art Zirkeltraining immer wieder wiederholt werden. „Ich hätte mehr probieren sollen“, ärgert sich Lisa Marie Schröder, die, glaubt man ihrem Mann Benjamin, mit 45 Kilo im Stoßen weit unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Auch darum geht es in dem Kraftsport-Wettbewerb: sein eigenes Können einzuschätzen und sich selbst immer wieder neue Bestmarken abzuverlangen. Schröder, die ebenso wie ihr Mann im Besitz eines offiziellen Trainerscheins für Crossfit und Trainingsgast beim KSV Lörrach ist, ist ganz besonders an einer einwandfrei ausgeführten Technik gelegen. Schließlich möchte sie eines Tages andere im Crossfit unterweisen. Eine eigene Box – so heißen die Studios in dieser Sportart, die in den vergangenen Jahren rasante Zuwächse verzeichnet – ist bei den Schröders, die heute beide im Wettkampf antreten, in Planung. Teresa Huber, Vorsitzende des Kraftsportvereins Lörrach 1902 beobachtet das Geschehen. Sie hofft, dass der Rhein Cup künftig zur festen Einrichtung wird und, wenn es sich erst einmal herumgesprochen hat, die Teilnehmerzahlen steigen. 25 Personen hätten sich für das erste Mal angemeldet, 18 seien gekommen. Leider seien noch keine aus Frankreich dabei, bedauert sie. Im Vorfeld hat der Verein bei Crossfit-Boxen und Fitnessstudios im gesamten Dreiländereck geworben und die Sparkasse als Sponsor ins Boot geholt. „Wir wollen den Trend ausnutzen, dass Gewichtheben und Langhanteltraining im Fitness-Bereich wieder mehr Bedeutung gewinnen“, erklärt Huber, die selbst über ihren Sohn, den mehrfachen deutschen Jugendmeister und Europameister Moritz Huber zum ihrem Amt beim traditionsreichen Kraftsportverein Lörrach gefunden hat. Für die Sieger stehen verschiedene Pokale bereit.