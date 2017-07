Lörrach Angekommen am neuen Ort

02:59 USA bieten Russland mögliche Kooperation im Syrien-Konflikt an

Washington - Die USA haben sich unter Bedingungen zu einer Zusammenarbeit mit Russland im Syrien-Konflikt bereit erklärt, um die Lage in dem Bürgerkriegsland zu entschärfen. Denkbar seien etwa Flugverbotszonen, der Einsatz von Waffenstillstandskontrolleuren am Boden und die Koordinierung humanitärer Hilfslieferungen. Das teilte das Außenministerium in Washington mit. In der Mitteilung formulierte Außenminister Rex Tillerson unter anderem die Bedingung, dass Russland "den weiteren Einsatz jeglicher Chemiewaffen" durch die syrischen Regierungstruppen unterbinden müsse.

02:49 EuGH urteilt zu Rechtsstreit um Stornogebühren für Flugreisende

02:47 EU-Parlament stimmt über Aussetzung der Türkei-Beitrittsgespräche ab

01:48 Gift im Brotaufstrich: Mutmaßliche Lidl-Erpresser vor Gericht

Dortmund - Vor dem Dortmunder Landgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Erpresser des Lebensmittel-Discounters Lidl. Die beiden Männer sollen im Herbst 2016 in mehreren E-Mails und Briefen an die Firmenzentrale die Zahlung von fünf Millionen Euro in der Internetwährung Bitcoin gefordert haben. Um den Druck zu erhöhen, sollen sie später in mehreren Lidl-Filialen in Dortmund, Köln, Bonn und Düsseldorf mit Pflanzenschutzmittel versetzte Gläser mit Brotaufstrich deponiert haben. Laut Staatsanwaltschaft wäre das Gift nicht tödlich gewesen. Die Anklage lautet auf Erpressung.