Lörrach. Der gute Ruf eilt den Italienern voraus. Und so war der Burghof am Sonntag beim Gastauftritt der mit formidablen Solisten besetzten Tanzkompanie Aterballetto fast ausverkauft. Mit ihrer zeitgenössischen Tanzsprache überzeugt die Truppe international. Auch der durchaus fordernde, intensive Tanz-Abend in Lörrach stieß größtenteils auf Begeisterung.

Die Akteure auf der Bühne faszinieren in allen drei Choreografien mit großer Ästhetik. Die Körpersprache ist intensiv, zuweilen nahezu akrobatisch, die tänzerische Klasse überzeugt.

„Lego“

So auch das Auftakt-Stück „Lego“ von Giuseppe Spota. Der Titel schafft vielfältige Assoziationen: Zum einen natürlich das variable Bausteine-Spiel; zum anderen die Übersetzungen von „lego“: „ich verbinde“ oder „ich hinterlasse“. Das Stück soll die Suche nach dem Lebensweg darstellen. Kommen und Gehen, Suchen und Finden, Verlassen und Lieben, Kämpfen und Aufgeben – im Wechselspiel. Die unterschiedlichen Szenen zeigen dies in großen Gruppen, Pas de Deuxs oder Soli, die fließend ineinander übergehen. Ausdrucksstark, teils sehr athletisch, verschlingen sich die Körper zu kraftfordernden, konzentrierten Skulpturen, werden dann wieder von wilden Zuckungen durchlaufen. Harmonische Zweisamkeit bricht auf in geradezu eruptive Szenen.

Konstruktion und Destruktion zeigen sich auch im Bühnen-Hintergrund. Mittels Video-Einspielung fallen Würfel vom Himmel, formen sich effektvoll Städte und Gebäude, die entstehen und wieder vergehen. Dies alles erlaubt immer wieder ein effektvolles Zusammenspiel zwischen Tänzer und Multimedia.

Ingesamt bilden die 40 Minuten aber trotz allem kein wirkliches seelenvolles Ganzes und wirken am Ende etwas ermüdend.

„Nude Anime“

Mediale Effekte werden auch in den beiden anderen Stücken des Abends genutzt, so in „Nude Anime“ (Nackte Seelen) von Valerio Longo. Die acht Tänzerinnen zeigen zu wechselnd eingeblendeten Akt-Fotografien eine Hommage an die Weiblichkeit. Die fällt allerdings keineswegs nur süß und lieblich aus. Hier trifft filigraner Spitzentanz des klassischen Balletts (auch das beherrscht die Kompanie perfekt) auf modernen Stil. Es sind starke, erotische Frauen, die in Gruppen synchron quasi einen einzigen großen weiblichen Kosmos schaffen, dann aber in wunderbaren Soli Persönlichkeit zeigen. Die herausfordernde Tanzbewegung, mit lasziv ausgestelter Hüfte, Kinn auf der Hand aufgelegt und kühnem Blick zieht sich als Motiv durch alle Einzelauftritte. Wir sehen das Schöne, Stolze, ebenso wie das Wehrhafte und Selbstbewusste der Frau, interessanterweise inszeniert von einem Mann.

„L’eco dell’acqua“

Wer glaubte, nach so viel ernsthafter Dynamik einen leicht bekömmlichen, gar heiteren Abschluss serviert zu bekommen, sah sich getäuscht. Mit „L’eco dell’acqua“ (Echo des Wassers) präsentierten die Italiener eine Choreografie von Philippe Kratz, die es ihn sich hat. Thema: Die Seele des Menschen als dahinfließendes Wasser – ­ angelehnt an Goethes Gedicht „Gesang der Geister über den Wassern“ („Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd“).

Das Stück beginnt, untermalt vom Rauschen des Elements. Am Bühnenhintergrund ein riesiger changierender Vorhang, als Symbol des fallenden Wassers. Von diesem werden die Tänzer aufgesogen: Sie gehen darin unter, tauchen wieder auf, werden herumgewirbelt. Schnell herrscht eine bedrohliche Grundstimmung. Eine Katastrophe scheint sich anzubahnen. Dunkle Schatten, ein geheimnisvolles, sich drehendes Windrad aus Licht, später martialische Sounds verstärken dieses Gefühl. Die Tänzer in Dunkelblau (Wasser!), verschmelzen zuweilen mit dem Element. Sie gleiten in Wellenbewegungen über die Bühne, finden zusammen, vereinzeln wieder.

Dem Programmheft ist zu entnehmen, dass die Inspiration für das Stück neben der Wasser-Seele-Thematik ­ auch von der Flugzeugkatastrophe in der Ukraine 2014 herrührt, als es „Tote vom Himmel regnete“. Ein grausiges Hintergrundwissen, das die in einigen Szenen am Boden liegenden verrenkten Körper erklärt. Tänzerisch, ästhetisch, mit effektvollen Überraschungsmomenten setzt dieses mysteriöse „Echo des Wassers“ auch ohne eine solche Interpretation mannigfaltige Gefühle und Assoziationsketten in Bewegung.