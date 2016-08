Lörrach (ov). Ein anonymes Drohschreiben gegen den Lörracher Stadtrat der Linken Matteo di Prima ging vergangene Woche bei einigen Lokalredaktionen sowie bei der Stadtverwaltung ein. Darin heißt es unter anderem „Linke Schweine jagen und töten!!!“ sowie „Raus mit dieser linken Ratte aus dem Stadtrat sonst handeln wir! Weg mit diesem Pack!“

Der Brief – mit Schreibfehlern – wurde in Karlsruhe abgestempelt, aber nicht direkt an die Prima geschickt.

Die Prima ist Justizfachwirt und wurde 2014 in den Lörracher Gemeinderat gewählt. Er gehört zudem dem Kreisvorstand der Linken an. Offensichtlich wurde er bereits schon früher – so auch direkt nach seiner Wahl in den Gemeinderat – Opfer von Anfeindungen und Beleidigungen. Allerdings meist in den sozialen Netzwerken.

Di Prima hat sich mehrfach gegen die Pegida-Demos in der Nachbarstadt Weil am Rhein geäußert und sich gegen „rechts“ engagiert. Aus welchem Umfeld die aktuelle Drohung jedoch kommt, ist bisher nicht bekannt.