Lörrach Anschauliche Reformationsgeschichte

Von Markus Greiß

Dreieinhalb Wochen vor dem Jubiläumsreformationstag, an dem Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517 gedacht wird, hat das Dreiländermuseum seine Pforten für die Sonderausstellung „Reformationen – der große Umbruch am Oberrhein“ geöffnet. Bis zum 8. April 2018 können die Besucher in die Geschichte der Reformationsbewegungen in Baden, im Elsass und in der Schweiz eintauchen.

Lörrach. Bevor die zweisprachige Ausstellung am Freitagabend freigegeben wurde, dankte Oberbürgermeister Jörg Lutz den Kooperationspartnern des Dreiländermuseums und des Evangelischen Kirchenbezirks beim Festakt in der voll besetzten Stadtkirche für ihre Zusammenarbeit während der vierjährigen Vorbereitungszeit. Besonders verdient um diese „größte Ausstellung zum Reformationsjubiläum am Oberrhein“ habe sich Kurator Peter Kunze gemacht. Dieser bezeichnete es als das Ziel der Ausstellung, dem Thema „größtmögliche Anschaulichkeit“ zu verleihen.

Hierzu tragen die eindrücklichen, größtenteils aus dem Museumsdepot stammenden Exponate genauso bei wie die ausdrucksstarke Integration der vielen historischen Schriften durch Ausstellungsgestalterin Aurea Hardt.

Ein Höhepunkt: die über den Besuchern schwebende Installation von Buchseiten, die die von der markgräflichen Obrigkeit verordnete Reformation in Baden symbolisiert.

Als Umbruch und Aufbruch aus der „gebückten Ängstlichkeit des Mittelalters hinein in das aufrechte Stehen“ beschrieb Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh die Reformationsbewegungen in seiner Ansprache. Die Vielfalt der Reformationen in der Region sei dabei „nichts Defizitäres, sondern ein Reichtum“.

Entsprechend lädt die Ausstellung ein, ins Gespräch zu kommen und „die Vielfalt im Miteinander“ zu leben, wie Dekanin Bärbel Schäfer sagte.

Museumsdirektor Markus Moehring blickte auf die Reformationsjubiläen der letzten Jahrhunderte zurück, so etwa ins Weltkriegsjahr 1917, als die deutsche Militärführung mit einem „starken Luther“ die Soldaten zu motivieren suchte. „Das Reformationsjubiläum 2017 ist weit offener als alle Jubiläumsfeiern zuvor“, so Moehring. Daher richte sich auch die Ausstellung an eine breite Öffentlichkeit.

Auf sie wartet nun in neun Räumen ein historisch anspruchsvoller und doch verständlicher Parcours durch die Reformationsgeschichte, der am Ende den Bogen zu aktuellen Fragen der Religionsfreiheit und Toleranz schlägt. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit 65 Veranstaltungen.