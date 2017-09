Lörrach Anspruchsvoller Macher

Von Kristoff Meller

Gestern vor genau 30 Jahren begann Andreas Seiter sein duales Studium bei der Baugenossenschaft Lörrach (BG). Seit 1999 ist er geschäftsführender Vorstand. Grund genug für eine kleine Feierstunde.

Lörrach. „Sein Herz schlägt für die BG, das spüre ich, und er kennt all ihre Facetten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Theo Fräulin in seiner Laudatio vor Mitarbeitern, Wegbegleitern und Geschäftsfreunden im „Schwalbenäscht“. Seiter, der zunächst eine Ausbildung zum Betonwerker absolviert hatte, landete 1987 für ein duales Studium des Bauingenieurwesens bei der BG. „Ich wollte eigentlich unbedingt Architekt werden, aber dann habe ich über Arno Dilger erfahren, dass jemand bei der BG gesucht wird“, erzählte Seiter. Sein heutiger Schwiegervater und von 1973 bis 1999 sein Vorgänger als hauptamtlicher Vorstand, sei schon damals „sein großer Fürsprecher“ gewesen.

Seiters erste eigene Aufgabe bei der BG war die Einführung der EDV im Zahlungsverkehr und im Mitgliederbestand. Das erste Projekt in seiner Hauptverantwortung war das Martinshaus in der Basler Straße, dessen Einweihung 2003 gefeiert wurde. Der Weg dorthin sei unter anderem aufgrund komplizierter Eigentumsverhältnisse jedoch „schwierig und steinig gewesen“, sagte Fräulin. Auch das Projekt in der Raiffeisenstraße trage seine Handschrift, ebenso wie das „städtebauliche Aushängeschild“ Brombacher Straße 26 und 26a für 7,8 Millionen Euro.

Insgesamt habe sich die BG unter der Führung Seiters sehr positiv entwickelt, wie Fräulin mit mehreren Zahlen darlegte: So ist die Bilanzsumme seit 1999 von 28,5 Millionen auf 45,2 Millionen Euro gestiegen, die Rücklagen nahmen von 8,1 auf 11,1 Millionen Euro zu. Die Zahl der Mitglieder wuchs von 1622 auf 2198. Die Eigenkapitalquote von 34,94 Prozent sei hingegen stets konstant geblieben.

„Deine Zeitfenster und Planungen sind immer anspruchsvoll, aber realistisch“, fasste Fräulin zusammen und lobte Seiters Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit. Er sei ein richtiger „Macher“.

„Wir haben heute ein erfolgreiches Unternehmen“, bestätigte Seiter. Das sei aber trotz des vielen Lobes nicht allein sein Verdienst. Dahinter stehe ein engagiertes Team, weshalb ihm auch „für die Zukunft nicht bange“ sei, da die BG „sehr gut aufgestellt“ sei.

Der Aufsichtsratsvorsitzende überreichte Seiter als Dank für seine Arbeit nicht nur einen Krügerrand, eine Urkunde und einen Gruß der Stadt Lörrach sondern steckte ihm auch die goldene Ehrennadel des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen an. Margarete Hübner übergab im Namen der Mitarbeiter außerdem selbstgestrickte Sparstrümpfe an den Chef. Für den musikalischen Rahmen der Feierstunde sorgte Christine Braun auf der Querflöte.