Lörrach Appell an die Vernunft

Lörrach-Hauingen. Nach 20 Jahren wird die „Polizeiverordnung zum Schutz der öffentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten“ neu erlassen. Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit, präsentierte dem Hauinger Ortschaftsrat den neuen Verordnungstext bei dessen Sitzung am Dienstagabend. Verschiedene Formulierungen der alten Verordnung seien überarbeitet und auf Lörrach zugeschnitten worden, so Dullisch.

Auf folgende Punkte, die immer wieder zu Konflikten zwischen Bürgern führen, ging er ein: Hunde sind künftig in den Grün- und Erholungsanlagen wie etwa dem Grütt und in der Fußgängerzone an der Leine zu führen. Auch der Umgang mit wild lebenden Tieren ist geregelt. So dürfen Tauben und Krähen im öffentlichen Bereich nicht gefüttert werden, auch wegen des damit verbundenen Rattenproblems.

Geringfügig geändert haben sich im Verordnungsentwurf die Zeiten der Nachtruhe. Sie ist nun zwischen 22 und 6 Uhr (statt 6.30 Uhr) zu wahren. Spielplätze in Wohngebieten sollen explizit nicht für abendliche Partys herhalten. Daher dürfen sie zwischen 22 und 7.30 Uhr nicht benutzt werden.

Dullisch wies abschließend darauf hin, dass Hauseigentümer auch aus Gründen der Sicherheit ihre Hausnummer sichtbar am Gebäude anbringen müssen. Die Verordnung, die noch weitere Vorschriften zur Bekämpfung von Belästigungen und Umweltverschmutzung enthält, soll vom Gemeinderat am 27. April beschlossen werden.

Bei der öffentlichen Anhörung im Hauinger Ortschaftsrat wurden keine Einwände gegen den Text erhoben. Ortsvorsteher Günter Schlecht appellierte an die Vernunft der Bürger, sich für ein gutes Zusammenleben an die Regeln zu halten.