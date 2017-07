Lörrach Arbeiten an der TuS-Anlage beendet

Lörrach. Die Einweihung des neuen Sanitärtrakts auf der Tennisanlage des TuS Lörrach-Stetten findet am Samstag, 22. Juli, statt. Es werden Gäste der Stadt und des Badischen Tennisverbands erwartet sowie Handwerker und Helfer, ohne die dieses Projekt nicht hätte realisiert werden können.

Seit 2015 laufen die Aktivitäten, um den Sportlern der Tennisabteilung zwei Umkleidekabinen mit Duschmöglichkeiten und WCs zur Verfügung zu stellen. Bisher gab es nur einen Umkleideraum, und die vorhandenen Toiletten werden neben den Gästen der Gastronomie „Tennisklause“ auch von den Nutzern des Spielplatzes „Krake“ rege aufgesucht. Somit führt das neue Gebäude mit seinen hellen sanitären Einrichtungen zu einer Entlastung und ermöglicht auch bei den Punktspielen eine adäquate Unterbringung der Gastmannschaften.

Die Finanzierung des Projekts steht auf drei Säulen: Verein, Stadt und Sportbund. Die Stadt Lörrach hat sich im Rahmen der üblichen „Drittelfinanzierung“ (Sportbund-Kommune-Verein) mit einem Zuschuss in Höhe von 28 500 Euro beteiligt. Einen besonders großen Beitrag des Vereins stellten die mehr als 3000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden von Mitgliedern dar. Darunter waren etwa die Planung und Bauaufsicht durch einen Architekten, Mitarbeit von handwerklich begabten Mitgliedern unter der Anleitung von professionellen Handwerkern bei Fliesen-, Verputz-, Bodenbelag- und Holzverkleidungsarbeiten. Von einigen Mitgliedern, die Handwerksbetriebe führen, wurden Sachspenden geleistet, und es gab Sonderspenden von Mitgliedern. Zuschüsse der Stadt Lörrach und des Deutschen Sportbundes wurden in für solche Objekte vorgesehener Höhe zugesagt bzw. schon teilweise geleistet, so die Mitteilung.

Die Tennisabteilung bedankt sich besonders bei den engagierten Helfern, die so viele Stunden ihrer Freizeit in diese Einrichtung investierten – sowie bei der Stadt Lörrach, die den Freizeitbereich in Stetten-Süd mit der Tennisanlage, dem Bolzplatz und dem Abenteuerspielplatz „Krake“ als wichtigen Bestandteil einer aktiven Freizeitgestaltung von Bürgern aller Altersstufen fördert.