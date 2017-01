Lörrach (ndg). Attraktiver, moderner, frischer – so will sich Pro Lörrach künftig präsentieren. Geprägt sind die von der Agentur Kolibri gestalteten künftigen Werbemittel laut Laura Gerber-Wieland von einer klaren Linienführung und von bildhaften Darstellungen mit hohem Wiedererkennungswert. Entworfen wurde Pro Lörrachs „neues Gesicht“ von Stephanie Seidlitz. Sie stellte drei Plakate vor, die großen Anklang fanden. Stets vertreten ist auf den Plakaten eine zwitschernde Lerche, die in Sprechblasen kurze Botschaften verkündet. Ein wiederkehrendes Element ist auch die bereits von Pro-Lörrach-Flyern bekannte Einkaufstasche. Diese rückt allerdings an den Rand. Für das Frühlingsfest ist die Farbe Grün vorherrschend, beim Herbstfest ist es Orange und beim Mutternachts-Shopping Magenta. Das Layout (Darstellung und Anordnung von Texten und Bildern) wird auf alle Werbemittel übertragen, bis hin zu Webseite, die ebenfalls neu gestaltet wird. „Dieses moderne und frische Erscheinungsbild passt zu unserer Stadt“, lobte Oberbürgermeister Jörg Lutz.