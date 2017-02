Von Guido Neidinger

Nicht nur Grundstücke für Wohnungen sind in Lörrach rar. Die Stadt ist auch arm an Gewerbeflächen. In Einzelfällen konkurrieren Gewerbe und Wohnen sogar miteinander. Umso wichtiger ist ein effizientes Flächenmanagement. Das ist nicht einfach, wie die Kommission „Wirtschaft und Standortentwicklung“ am Montagabend in ihrer Sitzung feststellte.

Lörrach. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was Lörrach will, lenkte Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung den Blick auf das Leitbild der Stadt. Darin steht: „Lörrach sichert und fördert die Entwicklung bestehender Gewerbeflächen und Infrastrukturen und denkt strategisch und konzeptionell Perspektiven für die Zukunft.“ Weiter heißt es: „Lörrach fördert das lokale Handwerk . . . stärkt das produzierende Gewerbe . . . siedelt zielgerichtet neue Unternehmen an und schafft innovative Arbeitsplätze.“

Die Frage, was Lörrach will, wäre damit – zumindest in groben Umrissen – geklärt. Doch was kann Lörrach? Oberbürgermeister Jörg Lutz machte zunächst einmal klar, was Lörrach nicht kann: „Große flächenintensive Betriebe können wir nicht ansiedeln. Im Handwerk, im Gewerbe und in den Dienstleistungen spielt bei uns die Musik.“

Bevor durchaus vorhandene Wünsche nach Firmenansiedlungen befriedigt werden können, hat Marion Ziegler-Jung ein anderes Anliegen: „Wir müssen Betriebe, die hier sind, halten, indem wir ihre Zukunftsfähigkeit sichern.“ Dabei geht es nach ihrer Erfahrung zum Beispiel darum, „Handwerksbetriebe, die aus einem Mietverhältnis heraus und ins Eigentum wollen, mit Flächenangeboten zu bedienen“.

Und das ist schwer genug, zumal im Entenbad so gut wie keine Gewerbeansiedlung mehr möglich ist, nachdem die Erweiterungsfläche von zehn Hektar für das geplante Zentralklinikum benötigt wird.

Allerdings wurde dadurch die ursprünglich für die Klinik ins Auge gefasste Fläche in der Hugenmatt – auch Brombach-Ost genannt – für Gewerbe frei. Das Areal ist jedoch noch für Wohnbebauung vorgesehen und muss erst einmal planungsrechtlich umgewidmet werden. Wenn dies erfolgt ist, steht der Stadt in der Hugenmatt die größte zusammenhängende freie Fläche zur Verfügung.

In den bestehenden 23 Gewerbegebieten sind oft nur noch kleine Flächen frei, wie einige Schaubilder verdeutlichten. Diese Bilder machen auch deutlich, wo die Gewerbegebiete in Lörrach liegen. Im Wesentlichen sind es zwei Stränge: entlang der Wiese und der Bahnlinie. Oft handelt es sich allerdings nicht um reine Gewerbegebiete, sondern um sogenannte Mischgebiete.

Und hier sieht Ziegler-Jung als Sachwalterin des Gewerbes weitere Gefahren. Da in Lörrach bis 2025 2500 Wohnungen fehlen und die Forderungen nach verstärktem Wohnungsbau groß sind, besteht die Tendenz, dass sich die Gewichte in Mischgebieten immer mehr zugunsten des Wohnungsbaus verschieben. Befeuert wird dieser Trend nach Aussage des Stadtentwicklungsexperten Rainer Kahnert vom Büro Acocella durch private Grundstückseigentümer. Diese favorisieren laut Kahnert häufig den Wohnungsbau, weil die Renditen hier am höchsten seien.

Die schleichende Gefahr, dass in Mischgebieten das Wohnen immer mehr Überhand gewinnt, sieht auch Oberbürgermeister Jörg Lutz. Er rät dazu, Bauanträge trotz des Drucks auf den Wohnungsmarkt nicht übereilt durchzuwinken, sondern jeden Fall genau zu beleuchten. Nur so könne verhindert werden, dass in einigen Gebieten auf Dauer gar keine Gewerbeansiedlung mehr möglich sei, weil die Wohnbebauung deutlich überwiege.

Marion Ziegler-Jung plädierte angesichts geringer Flächenreserven in städtischer Hand und der nur mittel- bis langfristig möglichen Aktivierung privater Flächen dafür, in jedem Fall in der Hugenmatt ein Gewerbegebiet auszuweisen – unabhängig von der Standortentscheidung für das Zentralklinikum. Bestehende Gewerbegebiete und Mischgebiete will Ziegler-Jung unbedingt sichern.

Rainer Kahnert stellte in seinem Vortrag mehrere Szenarien für die künftige Entwicklung des Gewerbes in Lörrach dar. Denkbar wäre ein Abkehr vom klassischen Gewerbe hin zur büroorientierten Dienstleistung. Eine solche Entwicklung sieht er aber skeptisch, zumal in Lörrach dafür die Nachfrage wohl nicht ausreichend sei. Denkbar wäre auch eine Wandel hin zum reinen Wohnstandort. Dafür aber müsste das Angebot an Arbeitsplätzen im Umland dauerhaft groß sein. „Diese Strategie aber wäre gefährlich“, warnte der Experte.

Kahnert sprach sich letztlich dafür aus, Gewerbeflächen im Bestand zu aktivieren, wo immer möglich, bei privaten Grundstückseigentümern regelmäßig nachzufragen, ob eine Verwertungsabsicht besteht und mit privaten Flächenentwicklern sowie Gewerbehofbetreibern zusammenzuarbeiten, um vorhandene Grundstücke effizienter zu nutzen.

Die Sicherung des heimischen Gewerbes ist den in der Sitzung anwesenden Stadträten Hubert Bernnat (SPD), Margarete Kurfeß (Grüne) und Hans-Peter Pichlhöfer (Freie Wähler) ein großes Anliegen. In diesem Punkt sind sich Stadträte und Verwaltung einig. Kurfeß sieht nach dem Neubau des Zentralklinikums neue Chancen für das Areal des heutigen Kreiskrankenhauses und des angrenzenden Vogelbach-Areals.

Ein Gewärbeflächenentwicklungskonzept soll bis zur Sommerpause fertiggestellt und dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Leitlinien zur Gewerbeflächenpolitik sollen verabschiedet werden. Private Eigentümer von nicht oder untergenutzten Gewerbeflächen sollen regelmäßig kontaktiert werden. Die Datenbank zur Identifizierung aktivierbarer Gewerbeflächen soll kontinuierlich aktualisiert werden. Gewerbliche Flächen sollen gesichert werden. Das Bebauungsplanverfahren zur gewerblichen Umnutzung des Gebietes Brombach-Ost soll zügig vorangebracht werden.