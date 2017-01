Von Guido Neidinger

Lörrach. Das Lörracher Straßennetz ist 180 Kilometer lang. Längst nicht überall kann man sanft über die Fahrbahn rollen – ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Auf gut 27 Kilometern dieses Straßennetzes geht es ganz schön holprig zu, weil ihr Zustand schlecht (22 Kilometer) ist oder sogar erbärmlich (5,4) Kilometer.

Zwei Drittel der Lörracher Straßen – nämlich 66,5 Kilometer – sind in einem mittelmäßigen Zustand. Fast genauso viele (67,3 Kilometer) gelten als gut. In einem sehr guten oder neuen Zustand sind immerhin knapp 19 Kilometer.

23 Straßen sind in einem so miserablen Zustand, dass Vorsicht bei deren Benutzung geboten ist (siehe Infokasten).

Im vergangenen Jahr wurden keine neuen Straßen gebaut. Größere Unterhaltungsarbeiten wurden im Bereich des Kreisels an der Brombacher Straße und zwischen Kreisel und Autobahnzubringer Hasenloch durchgeführt. Vor der Inbetriebnahme des Kreisverkehrs Dammstraße musste die Asphaltdecke der Dammstraße teilweise erneuert werden. Hinzu kamen – verteilt auf das Stadtgebiet – eine Reihe kleinerer Reparaturen.

Viel Geld muss die Stadt investieren, um das Straßennetz zu verbessern oder in einem akzeptablen Zustand zu halten. Allein für die Sanierung der 23 Straßen, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, müssen 4,6 Millionen Euro investiert werden. 11,3 Millionen Euro kostet die Instandsetzung der Straßen mit der Benotung „schlecht“. Hinzu kommen 10,5 Millionen Euro für Straßen, deren Zustand als mittelmäßig bezeichnet wird, und die in spätestens zehn Jahren in Angriff genommen werden müssen.

Der im Rathaus zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dullisch macht darauf aufmerksam, „dass in den kommenden Jahren ausreichende Haushaltsmittel für die Straßenunterhaltung eingesetzt werden müssen, damit der stetigen Substanzverschlechterung unserer Straßen entgegengewirkt werden kann und der Sanierungsstau nicht größer wird.“

In den nächsten Jahren werden bei den Investitionen in die Straßenunterhaltung die Straßen ins Auge gefasst, bei denen nach deren Ausbau Erschließungsbeiträge erhoben werden können. Dullisch erwähnt hier insbesondere die Inzlinger Straße, die Schönaustraße, einen Teil der Carl-Maria-von-Weber-Straße, die Holzgasse und der bisher nicht ausgebaute Teil der Straße Am Sonnenrain.

Im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales ist die Straßenunterhaltung am Donnerstag, 2. Februar, 17.30 Uhr, Thema.