Lörrach Auf dass der Glaube Früchte trage

Von Regine Ounas-Kräusel

Pfarrerin Anette Metz freute sich beim Erntedankgottesdienst am Sonntag über eine sehr gut besuchte Germanuskirche in Brombach.

Lörrach-Brombach. Mit dem traditionellen Spruch „Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt oh Gott von Dir“ hieß sie Erwachsene und Kinder in der fast bis auf den letzten Platz besetzten Kirche willkommen. Auch zwei Tauffamilien waren gekommen, von denen nach dem Gottesdienst zwei Erwachsene und zwei Kinder getauft wurden.

Der Altarraum, war mit Äpfeln, Kürbissen, Kornähren, Trauben und anderen Erntedankgaben bunt geschmückt. Kirchenmusiker Florian Metz eröffnete den Gottesdienst mit einem ungewöhnlichen Musikbeitrag – mit getragen festlichen Alphornklängen.

Der Gottesdienst war ganz auf die Kinder abgestimmt. Zu Beginn sangen alle zusammen das Lied „Herein, herein, wir laden alle ein“ und begleiteten es mit Gesten. In einem weiteren Lied dankten Kinder und Erwachsene für „diesen roten Apfel“ und „alle meine Freunde“.

Im Mittelpunkt stand das Singspiel des Kindergartens „Ein Apfelbaum erzählt“. Mit kleinen Liedern erzählten die Kinder aus dem Leben eines Apfelbaums. Im Frühjahr genießt der Baum die ersten warmen Sonnenstrahlen, im heißen staubigen Sommer freut er sich über einen Regenguss, bis sich im Herbst die Zweige unter der Last der Äpfel biegen. „Hoffentlich ernten mich die Menschen bald“, sangen die Kinder. Zu Musik aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ tanzten sie um ein gebasteltes Bäumchen.

Pfarrerin Anette Metz schnitt zu Beginn ihrer Predigt eine Apfel auf. Wenn man die Kerne darin aussäe, wüchsen sie zu einem großen Baum heran, sagte sie. Genauso säe Gott den Glauben in die Herzen der Menschen und wünsche sich, dass ihr Glaube viele Früchte bringe. Aber genauso wie einen Baum müsse man auch den Glauben nähren und pflegen, erklärte die Pfarrerin. Sie lud die Menschen ein, in der Bibel zu lesen und in den Gottesdiensten gemeinsam zu singen und zu beten. Zum Schluss verteilte sie Brot und Trauben als Zeichen für Gottes Nähe. Die Kindergartenkinder trugen die Körbchen mit diesen Gaben zu den Menschen in den Bänken.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Rolf Hecke lud auch in den Kirchenchor ein, den Florian Metz neu gründen will. Er will mit dem Chor verschiedene Musikrichtungen singen vom Gospel bis zur klassischen geistlichen Chormusik. Jung und Alt sind willkommen. Das erste Treffen ist am 4. Oktober, 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.