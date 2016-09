Lörrach hat viele Facetten: Der Reiz der Stadt zeigt sich im Offenkundigen ebenso wie in Nischen. In unserer Sommerserie stellen Bürger ihre liebsten Orte in Lörrach vor. In der letzten Folge schreibt Klaus Breitenfeld, stellvertretender Obergildenmeister, Chronist der Fasnacht und Lörracher Urgestein, über den Stettemer Buck. Von Klaus Breitenfeld Lörrach. Wenn ich so an die letzten Jahrzehnte zurückdenke, hatte ich viele Lieblingsplätze. Natürlich in Stetten, wo ich aufgewachsen bin. Wir waren eine Bande von Kollegen, die sich an verschiedenen Orten getroffen haben. Der liebste Tummelplatz aber war für uns auf dem Stettemer Buck. Das Gelände mit den beiden Lehmgruben bot allerhand Möglichkeiten, um unseren Spieltrieb auszuleben. In der hinteren Grube gab es einen Teich, wo wir unsere Piratenspiele ausübten. Wir bauten ein Floß, das wir aus Baumstämmen und sonstigen Gehölz zusammenzimmerten. Die Fahrt auf „hoher“ See war dann für alle ein Hochgenuss. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Das Wasser war nicht tief. Der Schlamm aber hatte es in sich. Wer über Bord ging kam ohne Hilfe nicht raus. Was uns auch magisch anzog, waren die Grubenwände. Besonders bei Regen, wenn der Schlamm den Abhang hinunterfloss. Wir sind mit unseren Gummistiefeln dort hochgeklettert. So mancher Stiefel ist in dem Schlamm stecken geblieben, und es bedurfte einigen Einfallsreichtums dies unseren Eltern zu erklären. Apropos Eltern. Wie oft habe ich beim Spielen dort oben die Zeit vergessen. Wenn ich wieder mal zu spät dran war, habe ich auf dem Heimweg noch schnell ein paar Blumen für meine Mutter gepflückt. Mit der Begründung, ich bin so spät nach Hause gekommen, weil ich noch die Blumen pflückte. Ihr Grinsen sehe ich heute noch, wenn ich ihr die Blumen gab. Wenn das Wetter schön war, wurde in der Schule schon abgemacht, wann wir uns zum Grillen auf dem Buck treffen. Mit Klöpfer und Brot wurde am Rand der Grube gegrillt. Die Grillstelle musste natürlich hergerichtet werden. Ein paar Leute haben mit Steinen eine Fassung gebaut, während der Rest Brennholz sammelte, das dort oben zur Genüge herumlag. Oft genug sind die Flammen über den Rand der Feuerstelle gesprungen, und das trockene Gras der Wiese stand in Flammen. Feuer und Wasser übte auf uns alle eine Faszination aus, der wir nicht widerstehen konnten. Auf dem Buck konnten wir diese beiden Dinge ausleben, ohne dass es jemand verboten hat. Was auch ein Anziehungspunkt war: die Ziegelei Lange. Da mussten wir immer warten, bis nicht mehr gearbeitet wurde. Entweder haben wir das Innere des Gebäudes erkundet, oder wir sind mit den Loren vom Eingang der Ziegelei in Richtung Grube losgefahren. Kurz vor der Kurve mussten wir abspringen, weil die Dinger so schnell waren, dass sie entgleist sind. Sehr zum Fluch der Arbeiter, die am nächsten Morgen zuerst die Loren wieder auf die Gleise stellen mussten, damit sie den Lehm wieder von den Gruben zu der Ziegelei transportieren konnten. Was hat uns der alte Herr Vogelpohl als vertreiben wollen... was ihm meistens nicht gelungen ist. Das Größte, was für uns alle jedes Jahr auf dem Programm stand, waren die Wochen vor dem Fasnachtsfeuer. Mit einem Wagen sind wir durch Stetten gezogen und haben für unser Stettemer Fasnachtsfeuer gesammelt. Am Buckweg hat entweder der Widmer Rudolf oder der Balloh Jacki den vollbeladenen Wagen mit einem Traktor auf den Buck gezogen, wo wir diesen dann geleert haben. Jeder der mitmachte, wurde mit einem Kreuz notiert, für das er zwei Scheiben bekam. Am Tag des Feuers wurden diese auf dem Schulhof der Fridolinschule ausgehändigt. Ab und zu durften wir auf dem Buck übernachten. Mit verschiedenen Materialien haben wir uns eine Hütte gebaut damit wir im trockenen saßen. Natürlich wurde der Innenraum mit Sofas und Tische ausgestattet damit wir ein gemütliches Wohnzimmer hatten. Es gäbe noch viel über unseren Spielplatz auf dem Buck zu erzählen. Es war eine schöne Zeit. Noch heute gehe ich gerne hinauf und erinnere mich zurück, was wir alles erlebt haben – und ich sehe auch, wie sich vieles verändert hat, was sich gewandelt hat. Was mir aber auch sagt: Nichts ist so beständig wie der Wandel.