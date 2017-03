Nachrichten-Ticker

15:27 Kreise: Merkel will Trump am 14. März in Washington treffen

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in Washington treffen. Das wurde in deutschen Regierungskreisen bestätigt. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte auf Anfrage, er wolle die Information nicht dementieren. Seit der Amtsübernahme Trumps am 20. Januar war mit Spannung erwartet worden, wann Merkel den neuen Präsidenten erstmals persönlich treffen wird.

15:22 15 Jahre Haft für Studenten nach Angriff mit Kettensäge

Minsk - Wegen eines tödlichen Kettensägen-Angriffs muss ein Student in Weißrussland für 15 Jahre in Lagerhaft. Ein Gericht in Minsk verhängte die höchstmögliche Jugendstrafe, wie die Agentur Interfax meldete. Der Täter war noch keine 18 Jahre alt, als er im vergangenen Oktober mehrere Menschen mit einer Axt und der Motorsäge in einem Minsker Einkaufszentrum angriff. Er verletzte zunächst eine 43-jährige Angestellte mit der Säge schwer und tötete sie mit zwei Axthieben. Dann verletzte der Student zwei weitere Frauen.

15:16 Merkel: Absage von Bozdag-Auftritt kommunale Entscheidung

Tunis - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Absage eines Auftritts des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in Gaggenau wegen Sicherheitsbedenken als kommunale Entscheidung bezeichnet. Grundsätzlich werde in Deutschland Meinungsfreiheit praktiziert, sagte sie während ihres Besuches in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Deutschland habe aber ein föderales System und da entschieden mitunter Kommunen über die Sicherheit einer Veranstaltung. Sie erklärte zugleich, Deutschland kritisiere, dass die Meinungsfreiheit in der Türkei nicht gewährleistet sei.

15:11 Ärzte: 70 Prozent der kleinen Kinder daddeln am Handy

Weimar (dpa) – Sieben von zehn Kindern im Krippen- und Kita-Alter nutzen Ärzten zufolge das Handy ihrer Eltern mehr als eine halbe Stunde am Tag. Dies habe eine seit vergangenem Jahr laufende Studie in Kinderarztpraxen zum Medienkonsum bei Ein- bis Sechsjährigen ergeben, teilte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte mit. Bei kleinen Kindern habe das Handy eigentlich nichts zu suchen, sagte der Bielefelder Arzt Uwe Büsching, der den jährlichen Kongress für Jugendmedizin in Weimar leitet. Daran nehmen bis zum Sonntag mehr als 300 Mediziner teil.

14:49 Großkreutz zieht sich vorerst aus Profi-Fußball zurück

Stuttgart - Kevin Großkreutz will sich nach der Trennung vom VfB Stuttgart vorerst aus dem Profi-Fußball zurückziehen. Er wolle "erstmal mit Fußball nichts mehr zu tun haben", sagte der 28-Jährige bei einem Presseauftritt in Stuttgart. Der Weltmeister entschuldigte sich für sein Verhalten bei der Mannschaft und den Fans. Großkreutz bat unter Tränen um Rücksicht, auch für seine Familie. "Ich habe einen Fehler gemacht, der mir sehr leid tut", sagte er. Zweitliga-Tabellenführer Stuttgart hatte zuvor den Vertrag in Einvernehmen mit dem Spieler aufgelöst.