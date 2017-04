Lörrach Aufgehoben – nicht abgeschoben

Von Katharina Ohm

Lörrach. Wohnen im Alter bedeutet Bedürfnisse wie Flexibilität und Sicherheit, Autonomie und Pflege miteinander in Einklang zu bringen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten für Senioren. In einer Serie stellt unsere Zeitung verschiedene Wohnformen für Senioren in Lörrach vor. Drei Folgen sind bereits erschienen.

„Wenn man seinen Tagesablauf nicht mehr alleine organisieren kann, dann ist man im Pflegeheim besser aufgehoben“, meint Martin Strittmatter. Er leitet das Margaretenheim im Zentrum Lörrrachs. Es wird vom Evangelischen Altenwerk getragen. 136 Bewohner leben in dort. Sie sind im Schnitt 86 Jahre alt. Die fitteren sitzen unten in der Lobby oder gehen mit dem Rollator spazieren. Doch auch sie sind auf die festen Strukturen eines geplanten Tagesablaufes angewiesen und benötigen Hilfe, etwa bei der Körperpflege.

Die Wohnform Pflegeheim hat oft ein schlechtes Image, das bestätigt auch Strittmatter. Es gibt viele Vorurteile: „Ich werde beispielsweise oft gefragt, ob die Bewohner das Haus verlassen dürften – natürlich geht das.“ Andere haben Angst, dass ihre Angehörigen verwahrlosen. All dem widerspricht der Heimleiter. „Wir haben den höchsten Personalschlüssel, der möglich ist.“ Das Haus ist modern und wurde vor elf Jahren saniert. Den Senioren wird ein breites Freizeitangebot offeriert. Der Schwerpunkt liegt auf Musik, Bewegung und Gedächtnistraining. Zudem gibt es eine Kooperation mit dem Museumscafé. Neben den Pflegekräften stellt das evangelische Altenwerk seinen Schützlingen einen Alltagsbegleiter zur Seite. Im Haus gibt es eine eigene Küche, die Bewohner sind bei der Wahl der Mahlzeiten flexibel.

Gleichzeitig kommen neue Belastungen auf Altenheime zu. Senioren kommen immer später ins Pflegeheim, brauchen also mehr Aufmerksamkeit. Hinzu kommt, dass viele demenziell verändert sind. Viele, die früher ein Zimmer im Pflegeheim belegt hätten, wohnen heute zunächst in einer Anlage für betreutes Wohnen, in der Senioren selbstständig leben, aber auf individuell flexible Betreuungsangebote zurückgreifen können.

Privatsphäre ist für die Bewohner ein heikles Thema. Schließlich müssen diese durch die Pflegebedürftigkeit einiges aufgeben. Dazu kommt noch, dass rund die Hälfte der Zimmer im Margaretenheim von zwei Personen belegt sind. „Dabei ist es eigentlich nicht schlecht, wenn sich die Bewohner gegenseitig durch kleine Ausseinandersetzungen reaktivieren“, schmunzelt Strittmatter.

Ab 2019 wird es wegen einer Gesetzesänderung nur noch Einzelzimmer geben. Dadurch verringert sich allerdings die Zimmeranzahl. Das führt zu weiteren Herausforderungen für den Landkreis, der die Anzahl der Pflegeplätze steuert. Schon jetzt seien die Plätze laut Robert Müller, der für die Planung und Steuerung der Altenhilfe zuständig ist, knapp.