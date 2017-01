Von Kristoff MellerLörrach. „Im Moment sind alle draußen“, bestätigt Frank Rimkus, Stellvertretender Technischer Leiter des Werkhofs, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das bedeutet: Sieben Lkws mit Schneepflug und Streusalz kümmern sich um die Stadt und die Ortsteile, zehn Kleintraktoren sind für die Radwege und den Grüttpark zuständig, dazu kommen mehrere sogenannte „Handräumer“, die sich um insgesamt 550 Bushaltestellen und Zebrastreifen mit Schneeschaufeln und Salz kümmern.„Räumen, räumen, räumen und nur wenig Salz streuen“, ist bei starkem Schneefall die Devise, erklärt Rimkus. Erst wenn die Fahrbahn eisig wird, kommt das Salz in größeren Mengen zum Einsatz.Zunächst gehe es darum, die Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken sowie gefährliche und steile Abschnitte zu räumen. „Am Hünerberg konzentrieren wir uns beispielsweise auf den Blauenblick und Hünerbergweg, in Tüllingen haben wir einige steile Straßen wie den Lettenweg, am Salzert und Bühl in Brombach ist es ebenfalls viel Arbeit.“Die Räumung von Nebenstraßen sei hingegen nicht vorgesehen, gleichwohl gebe es einige Sonderfälle: „Es gibt Menschen, die ziemlich abgelegen wohnen und pflegebedürftig sind, da sorgen wir dafür, dass der Pflegedienst durchkommt“, sagt Rimkus. Doch die städtischen Mitarbeiter können nicht überall sein, und für manche Bereiche wie den Gehweg vor der eigenen Haustür sind die Bürger auch selbst zuständig (siehe Kurzinfo). „Ältere Menschen, die nicht mehr selber zur Schneeschaufel greifen können, müssen dafür einen Hausmeisterservice engagieren oder auf Nachbarschaftshilfe setzen“, empfiehlt Rimkus.Der Werkhof beobachtet derweil nicht nur pausenlos den Wetterdienst, sondern steht auch ständig in Kontakt mit der Polizei. Bis auf wenige kleinere Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit blieb es laut Rimkus am Vormittag aber weitgehend ruhig. Lediglich ein großer Gelenkbus sorgte gleich zwei Mal für einen Sondereinsatz: „Das ist ein Riesenschiff, und wenn keine Schüler mehr drin sind, fehlt das Gewicht im hinteren Teil“, erklärt Rimkus. Seine Mitarbeiter wurden am frühen Morgen gleich zwei Mal alarmiert, weil das Gefährt erst in Tumringen und später in der Bergstraße quer stand.Die Werkhofmitarbeiter werden derzeit von Kollegen des Eigenbetriebs Stadtgrün und von der Stadtgärtnerei unterstützt, so dass insgesamt 50 Personen im Schichtdienst tätig sind. Nur zwischen 22 und 3 Uhr wird nicht geräumt. Um die Mittagszeit geht es auf dem Werkhofgelände hingegen zu wie in der Boxengasse der Formel 1. Ständig kommen Fahrzeuge an, füllen ihre Salzvorräte auf, und dann geht’s wieder los auf eine der 26 Routen im Stadtgebiet.Für eine Tour mit allen Fahrzeugen verbraucht der Werkhof rund 20 bis 25 Tonnen Salz, das Lager an der Teichstraße fasst 450 Tonnen. Die Lager sind gut gefüllt: „Wir waren schon in der vergangenen Woche laufend draußen, aber an Dreikönig wurde Salz geliefert, und heute haben wir noch mal Nachschub erhalten“, sagt Rimkus. „Bisher hat das hervorragend geklappt.“Straßenanlieger sind verpflichtet, den Gehweg von Schnee- und Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln zu bestreuen. Gehwege sind auf einer Breite von mindestens 1,20 Metern zu räumen. Gleiches gilt für Treppen und Fußwege, für Straßen, an denen kein Gehweg angelegt ist, und für Verkehrsflächen in verkehrsberuhigten Bereichen, während in der Fußgängerzone in einer Breite von zwei Metern zu räumen ist. Die Räum- und Streupflicht ist auf die Zeit von 7 Uhr (an Sonn- und Feiertagen 8 Uhr) bis 20 Uhr begrenzt. Der Einsatz von salzhaltigen Stoffen sollte auf ein Minimum beschränkt werden.