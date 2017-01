Lörrach. Adolf Riedlin hat die Holzversteigerung in Hauingen zwar nie selbst erlebt. Aber das Thema Wald, Holz und Waldarbeiter spielt in seinem Werk eine deutliche Rolle. „Heimkehrende Holzarbeiter“ hieß eines seiner Werke, das von den Nationalsozialisten als „entartete Kunst“ beschlagnahmt wurde. In der Sammlung des Dreiländermuseums ist noch ein Aquarell erhalten, das dem zerstörten Werk nahe kommen dürfte. Es ist derzeit in der aktuellen Sonderausstellung zu sehen.

Eine abstrakt-surrealistische Darstellung des Waldes ist ein Werk von 1929. Es zeigt deutlich: Riedlin hat sich auf einer Paris-Reise mit dem Surrealismus beschäftigt. Waldarbeiter mit geschulterten Äxten in der Abendsonne thematisiert ein Gemälde aus den 1950er Jahren. Und ein großformatiges Ölgemälde aus den 1930er Jahren zeigt Flößer, die Baumstämme über ein Wuhr zu bringen versuchen.

Die Riedlin-Ausstellung ist am Wochenende jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.