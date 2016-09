Lörrach. Wegen einer Tagesbaustelle auf der A 98 steht von Dienstag, 20., bis Freitag, 23. September, in Richtung Weil am Rhein nur eine Fahrspur zur Verfügung. die rechte Spur ist jeweils von 8 bis 18.30 Uhr gesperrt. Nach Auskunft des Regierungspräsidiums müssen die 25 Ankerkraftmessdosen, die über die ganze Stahlbeton-Stützwand am Rötteler Hang zwischen den Autobahnanschlussstellen Lörrach-Mitte und Kandern an der A 98 verteilt sind, ausgetauscht werden. Der Verkehr wird auf die Überholspur gelenkt und an der Baustelle vorbeigeführt. Verkehrsteilnehmer, die in die entgegengesetzte Richtung fahren, sind von den Bauarbeiten nicht betroffen. Anfang Juni wurden bereits 13 Ankermessdosen der ersten beiden Ebenen überprüft und ausgebaut. Der aufwendigere Ausbau der restlichen Messdosen in den drei oberen Ebenen erfolgt nun in der vorletzten Septemberwoche. Die so genannten Ankerkraftmessdosen dienen dazu, die Kraft der eingelassenen Stabanker zu messen. Hierbei wird die Spannung der Anker auf einer Kraftanzeige (Manometer) in kN (Kilonewton) angezeigt. Somit kann man jederzeit überprüfen, ob und wie sich der Rötteler Hang bewegt. Da die verbauten Messdosen Ihre Dienstzeit von mehr als 30 Jahren erreicht haben, werden sie nun ausgebaut. Gleichzeitig wird dabei die Spannung der einzelnen Anker gemessen und überprüft. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann die neuen Ankerkraftmessdosen eingebaut.