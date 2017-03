Lörrach. Die Kanalsanierungen in der Innenstadt und Tüllingen starten in den ersten Bauabschnitt. Im Februar vergab der Betriebsausschuss zur Abwasserbeseitigung Lörrach in öffentlicher Sitzung die Aufträge für die Ausführung der geplanten umfangreichen Kanalsanierungsarbeiten. Die Auftragsvergabe im Gesamtumfang von 580 000 Euro beinhaltet zwei Arbeitspakete. Hiervon entfallen 380 000 Euro auf die Sanierung des ersten Abschnittes im Innenstadtbereich, die weiteren 200 000 Euro werden für den ersten Bauabschnitt in Tüllingen aufgewendet. Die Aufträge gingen im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an geeignete Spezialfirmen aus Frankfurt am Main sowie Walddorfhäslach.

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise. Durch die grabenlose Renovierung der Abwasserkanäle im sogenannten „Schlauchliningverfahren“ wird es möglich, die Bauausführungszeiten im Vergleich zu einer klassischen Tiefbaumaßnahme mit offenen Gräben erheblich zu reduzieren. „Der Bauablauf ist geprägt durch den Einsatz einer Vielzahl von Spezialfahrzeugen, welche mit unterschiedlichen Gerätschaften ausgestattet sind. Ein zeitlich versetztes, mehrfaches Anfahren der jeweiligen Baustelle gehört somit zum normalen Bauablauf“, erläutert Robert Schäfer, Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs. Von großem Vorteil ist, dass sich die Dauer der Einsätze im Wesentlichen auf Stunden beziehungsweise Tageseinsätze beschränkt, was eine entsprechend leistungsfähige und ausgetüftelte Logistik erforderlich macht. Innenstadt Die Arbeiten im Innenstadtbereich finden zwischen März und Juni statt. Im ersten Bauabschnitt erstreckt sich die Kanalsanierungen auf die Spitalstraße von Ecke Teichstraße bis Tumringer Straße, die Binzener Straße, die Ötlinger Straße und die Flachslandstraße. Zudem wird unter der Gretherstraße von Berliner Platz bis Einmündung Nansenstraße sowie bei der Wölblinstraße Nummer 70/72 und am Parkschwimmbad und Altes Wasserwerk saniert.

Tüllingen Die Arbeiten in Tüllingen erfolgen zwischen April und Juli unter den Straßen Damenweg, Steghalden und Langackerweg.

Die betroffenen Anwohner werden durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Projektleitung Frank Beuschel und zeitnah durch die ausführende Fachfirma über die Maßnahme und die damit verbundenen möglichen Einschränkungen informiert. Der Eigenbetrieb bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für Beeinträchtigungen.