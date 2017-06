Lörrach Ausgleich für das Entenbad

Nachrichten-Ticker

02:54 EU-Staats- und Regierungschefs beginnen Gipfel in Brüssel

Brüssel - Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollen bei ihrem Gipfel heute in Brüssel eine gemeinsame Verteidigungspolitik der Europäischen Union vorantreiben. Weitere Topthemen des zweitägigen Treffens sind der Kampf gegen den Terror, der Einsatz für freien und fairen Welthandel, der Klimaschutz sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Zu dem Gipfel kommt auch die britische Premierministerin Theresa May. Sie will ein Angebot zur Sicherung der Rechte der EU-Bürger in Großbritannien unterbreiten. Die übrigen 27 EU-Länder wollen aber auf dem Gipfel keine Brexit-Verhandlungen führen.

01:46 FBI behandelt Messerattacke in Michigan als Terrorakt

Flint - Die USA stufen die Attacke auf einen Polizisten am Flughafen der Stadt Flint im Bundesstaat Michigan als terroristischen Akt ein. Das gab die Bundespolizei FBI bekannt. Ein Mann hatte auf dem Airport einen Polizisten angegriffen und ihm ein Messer in den Hals gestochen. Der Angreifer soll sich während des Angriffs zu Getöteten in Syrien, Irak und in Afghanistan geäußert haben. Der Polizist sei operiert worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 50 Jahre alten Mann aus Kanada.

01:42 Frau fährt Elfjährigen an und flüchtet

Neubrandenburg - Ein elfjähriger Radfahrer ist in Mecklenburg- Vorpommern von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Fahrerin streifte mit ihrem Wagen am Nachmittag in Neubrandenburg den Lenker des Fahrrads, als der Junge bei Grün eine Straße überquerte. Das Kind stürzte. Die Frau fragte, ob alles in Ordnung sei und ob der Junge nicht gucken könne. Danach fuhr sie davon. Der Junge brach sich bei dem Unfall den Arm. Auch ein Teil des Ellenbogens splitterte ab und er musste operiert werden. Nach der Frau wird gesucht.

00:48 Gewaltwelle in Mexiko: Mordzahlen steigen auf historisches Hoch

Mexiko-Stadt - Wegen interner Verteilungskämpfe zwischen den Drogenkartellen eskaliert die Gewalt in Mexiko. Im Mai wurden in dem lateinamerikanischen Land 2186 Menschen getötet, wie das Amt für öffentliche Sicherheit mitteilte. Das war der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren. Seit Jahresbeginn wurden demnach 9916 Menschen getötet, fast 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2016. Zum Vergleich: In Deutschland wurden im gesamten vergangenen Jahr 876 Menschen Opfer von Mord und Totschlag.

00:45 George Clooney verkauft seine Tequila-Marke

Los Angeles - Hollywood-Star George Clooney macht mit seiner Tequila-Marke ein großes Geschäft. Wie die Spirituosen-Firma Diageo mitteilte, will der britische Konzern die von Clooney und seinem Partner Rande Gerber geschaffene Marke "Casamigos" kaufen. Der Deal wird mit einem Wert von bis zu einer Milliarde Dollar beziffert. Er und seine Geschäftspartner wollten weiter Teil der Marke sein, schrieb Clooney in einer Mitteilung, aus der "People.com" und "Hollywood Reporter" zitierten. "Das beginnt mit einem Shot heute Abend. Vielleicht zwei", witzelte der Schauspieler.