Lörrach Ausgleichsflächen sind bares Geld wert

Lörrach (mek). Im Lörracher Stadtwald entstehen insgesamt acht Waldrefugien, das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Die vorgeschlagenen Waldflächen (siehe Info) mit einer Gesamtfläche von 27 Hektar werden stillgelegt und als Waldrefugien in die Forsteinrichtungserneuerung 2017 aufgenommen.

Die Einführung des Alt- und Totholzkonzepts (AuT-Konzept, wir berichteten) im Stadtwald dient der verbesserten Rechtssicherheit der Waldbewirtschaftung für die Stadt als Waldeigentümerin und das Kreisforstamt als Bewirtschafter und erbringt gleichzeitig Ökopunkte für die Stadt.

Das Konzept umfasst drei Komponenten: n Waldrefugien – dauerhaft ungenutzte Waldbestände (wie Bannwald) n Habitatbaumgruppen – Gruppen von etwa zehn bis 15 Bäumen, die bis zum natürlichen Zerfall im Wald stehen bleiben (Ziel: Biotopvernetzung). n Habitatbäume – Einzelbäume, die als herausragende Einzelbäume erkennbar sind und einen gesetzlichen Schutzstatus haben (z.B. Schwarzspecht-Höhlenbäume).

„Wir geben der Natur ein Stück zurück, verzichten auf wirtschaftliche Erlöse und schaffen Wohnraum für Tiere“, sagte Günter Schlecht (SPD) im Gemeinderat.

„Es handelt sich um Bereiche, die ohnehin nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden. Jetzt lassen sich diese zu Geld machen in Form von Ökopunkten“, stellte Claudia Salach (Grüne) klar. Bei einer Fläche von 27 Hektar sind das rund 1,1 Millionen Ökopunkte. Diese können künftig als Ausgleichsflächen für Bauprojekte genutzt werden.

„Die Ausgleichsflächen sind Voraussetzung, damit wir Wohnraum für Menschen schaffen können – sonst können wir nicht mehr bauen“, bestätigte Bürgermeister Michael Wilke. Der Verkehrssicherungspflicht müsse aber natürlich auch in den Waldrefugien weiterhin nachgekommen werden.

Die Waldrefugien entstehen in folgenden Gebieten: Homburg am Willi-Ludin-Weg, am Hünerberg, am Schädelberg bei der Chrischonastraße, im Bereich Stockertgrabenweg, am Haagener Bergweg beim Wasserreservoir, im Brombacher Allmend zwischen Bühler Hütte und Adelhauser Sträßchen sowie zwischen Jägerhütten- und Röhrenbrunnenweg und im Jungholz zwischen Soormatt- und Soormattalweg.