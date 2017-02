Lörrach (mek). Sportliche Höchstleistungen und Erfolge sind nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dafür ist gerade im Nachwuchs- und Breitensport viel ehrenamtliches Engagement nötig. Diese Arbeit im Hintergrund wird öffentlich oft aber kaum wahrgenommen und gewürdigt.



Anders in Lörrach: Bei der Sportlerehrung der Stadt und der Interessensgemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) wird am 24. März im Burghof die Stadtverwaltung zwei Personen des Lörracher Sports für ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen, wie bei der IGTS-Mitgliederversammlung am Dienstagabend bekannt gegeben wurde. Laut IGTS-Vorsitzenden Manfred Sütterlin sollen damit „verdiente Hintergrundarbeiter“ gewürdigt werden.



Ab dem kommenden Jahr wird unsere Zeitung „Die Oberbadische“ diese Preisvergabe übernehmen, um die Arbeit im Hintergrund besonders zu ehren.