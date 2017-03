Lörrach Auto mutwillig zerkratzt

Nachrichten-Ticker

17:51 Bundesanwaltschaft ermittelt gegen unbekannte MIT-Angehörige

Karlsruhe - Wegen des Spionageverdachts gegen den türkischen Geheimdienst MIT ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft. Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannte MIT-Angehörige, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Es gehe dabei um den Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Der Verfassungsschutz geht dem Verdacht nach, dass der MIT in großem Umfang angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert hat. Diese macht Ankara für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich. Der MIT hatte dem BND-Präsidenten eine Liste mit mehr als 300 Namen überreicht, offenbar in der Hoffnung auf Unterstützung.

17:26 FIFA sperrt Messi wegen Beleidigung für vier Spiele

Buenos Aires - Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft muss für vier Spiele auf Superstar Lionel Messi verzichten. Der 29-Jährige habe beim 1:0-Sieg gegen Chile einen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt, teilte der Fußball-Weltverband FIFA vor der Auswärtspartie Argentiniens in Bolivien mit. Die Sperre gilt bereits für das Quali-Spiel für die WM 2018 am Abend in La Paz. Der Offensivspieler fehlt seinem Team auch gegen Uruguay, Venezuela und Peru. Zusätzlich muss Messi 10 000 Schweizer Franken zahlen. Argentinien belegt vor dem Spiel in Bolivien Platz drei in der Südamerika-Gruppe.

17:15 Berliner Senat beruft Sonderbeauftragten im Fall Amri

Berlin - In Berlin wird ein Sonderbeauftragter das Handeln der Sicherheitsbehörden und mögliche Fehler vor dem Terroranschlag des Tunesiers Anis Amri untersuchen. Der Berliner Senat beschloss die Berufung eines externen Fachmanns. Nach Medienberichten soll der pensionierte Bundesanwalt Bruno Jost die Position übernehmen. Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt mit 12 Toten und 67 Verletzten war deutlich geworden, dass Sicherheitsbehörden vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin den späteren Attentäter Amri zeitweise überwachten. Er wurde aber weder festgesetzt noch abgeschoben.

17:12 Kauder: Koalition bringt Antrag für Einheitsdenkmal ein

Berlin - Union und SPD im Bundestag wollen nach beispiellosem Ringen um ein Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin nun einen Antrag für den Bau der sogenannten Waage einbringen. "Man kann die Wippe mögen oder nicht. Wir haben uns darauf verständigt, dass im Bundestag ein Antrag eingebracht wird, um die Unsicherheit zu beenden. Das Denkmal wird gebaut", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder nach Gesprächen mit der SPD. Das Denkmal in Form einer begehbaren Waage soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.

17:10 Vier Leichen in Litauen gefunden - Fahndung nach Tatverdächtigem

Vilnius - Nach einem Vierfachmord in Litauen hat die Polizei des Baltenstaats einen Großeinsatz und eine internationale Suche nach dem mutmaßlichen Täter gestartet. Der 26-jährige Mann wird verdächtigt, seine Eltern, seine Großmutter und seinen Onkel umgebracht zu haben. Wie die Polizei mitteilte, seien ihre Leichen am Montagabend im Haus der Familie in einem Dorf bei der Stadt Kaunas entdeckt worden. Der Urgroßvater wurde mit einer Schusswunde im Bein gefunden und ins Krankenhaus gebracht.